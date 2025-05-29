У частині шкіл міста навчальний рік закінчиться у середині червня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Коли літні канікули у школах Львова у 2025 році

В управлінні розвитку освіти ЛМР зазначили: кожна школа може самостійно ухвалювати рішення щодо завершення освітнього процесу та визначає дату старту літніх канікул.

До слова, після завершення навчання на базі шкіл Львова запрацюють двотижневі Школи дозвілля. Тут діти зможуть поєднати розвиток, інтерактивне навчання й відпочинок у звичному просторі та в колі друзів. На них чекають майстер-класи, екскурсії, квести, вистави та виставки, концерти та руханки, експерименти й хакатони, подорожі за місто тощо.

Зареєструватись та отримати деталі щодо роботи Школи дозвілля можна безпосередньо в закладі освіти.

Графік літніх канікул у школах Львова 2025