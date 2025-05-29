У частині шкіл міста навчальний рік закінчиться у середині червня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
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Коли літні канікули у школах Львова у 2025 році
В управлінні розвитку освіти ЛМР зазначили: кожна школа може самостійно ухвалювати рішення щодо завершення освітнього процесу та визначає дату старту літніх канікул.
До слова, після завершення навчання на базі шкіл Львова запрацюють двотижневі Школи дозвілля. Тут діти зможуть поєднати розвиток, інтерактивне навчання й відпочинок у звичному просторі та в колі друзів. На них чекають майстер-класи, екскурсії, квести, вистави та виставки, концерти та руханки, експерименти й хакатони, подорожі за місто тощо.
Зареєструватись та отримати деталі щодо роботи Школи дозвілля можна безпосередньо в закладі освіти.
Графік літніх канікул у школах Львова 2025
|Назва закладу освіти
|Графік літніх канікул
|Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська лінгвістична гімназія
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Галицький»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|9.06.2025– 31.08.2025
|Початкова школа №4
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №9
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №27 ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №28
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей № 52
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №62
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей №2
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей №17
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Джерельце»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №45
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №51 імені Івана Франка
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей №66
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей імені Івана Пулюя
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей імені Василя Симоненка
|9.06.2025– 31.08.2025
|Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Європейський»
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Школа радості»
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Малюк»
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Надія»
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №1
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №13
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №32
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №72
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №73
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №86
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №90
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №93
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №95
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Оріяна»
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Інтелект»
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Сихівський»
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №80
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Первоцвіт»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Загальноосвітня школа «Дивосвіт»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Гімназія «Тривіта»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №6
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Львівський»
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №8
|9.06.2025– 31.08.2025
|Початкова школа «Крок за кроком»
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №21
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №24 ім. М.Конопницької
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29
|9.06.2025– 31.08.2025
|Ліцей №37
|9.06.2025– 31.08.2025
|Cередня загальноосвітня школа №42
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №63
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №70
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Просвіта»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Гімназія «Провесінь»
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Дзвіночок»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Загальноосвітня школа «Берегиня»
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Підбірцівський ліцей
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лисиничівська гімназія
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №30
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа № 33
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №38
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №41
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа №53
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №54
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №57 імені Короля Данила
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №91
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №92
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №94
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №97
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №99
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №100
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей»
|9.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська правнича гімназія
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Великогрибовицький ліцей
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Грядівська гімназія
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Зарудцівська гімназія
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Малехівська гімназія
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Малогрибовицька початкова школа
|9.06.2025– 31.08.2025
|Рясне-Руський ліцей
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №15
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №18
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №40
|9.06.2025– 31.08.2025
|ЛУГГ імені Олени Степанівни
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №60
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей «Гроно»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №65
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №67
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №68
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Ліцей №75 ім. Лесі Українки
|9.06.2025– 31.08.2025
|Середня загальноосвітня школа №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львівська гімназія «Євшан»
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Арніка»
|9.06.2025– 31.08.2025
|Початкова школа «Один, два, три»
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Початкова школа «Світанок»
|11.06.2025 – 31.08.2025
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