У частині шкіл міста навчальний рік закінчиться у середині червня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Коли літні канікули у школах Львова у 2025 році

В управлінні розвитку освіти ЛМР зазначили: кожна школа може самостійно ухвалювати рішення щодо завершення освітнього процесу та визначає дату старту літніх канікул.

До слова, після завершення навчання на базі шкіл Львова запрацюють двотижневі Школи дозвілля. Тут діти зможуть поєднати розвиток, інтерактивне навчання й відпочинок у звичному просторі та в колі друзів. На них чекають майстер-класи, екскурсії, квести, вистави та виставки, концерти та руханки, експерименти й хакатони, подорожі за місто тощо.

Зареєструватись та отримати деталі щодо роботи Школи дозвілля можна безпосередньо в закладі освіти.

Графік літніх канікул у школах Львова 2025

Назва закладу освіти Графік літніх канікул
Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка» 2.06.2025 – 31.08.2025
Львівська лінгвістична гімназія 16.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Галицький» 9.06.2025– 31.08.2025
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 9.06.2025– 31.08.2025
Початкова школа №4 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №9 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №27 ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №28 16.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей № 52 9.06.2025– 31.08.2025
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних 16.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №62 5.06.2025 – 31.08.2025
Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей №2 4.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей №17 2.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Джерельце» 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №45 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 16.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №51 імені Івана Франка 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей №66 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей імені Івана Пулюя 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей імені Василя Симоненка 9.06.2025– 31.08.2025
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 3.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Європейський» 10.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Школа радості» 4.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Малюк» 4.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Надія» 4.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №1 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №13 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №32 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №72 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №73 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №86 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №90 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №93 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №95 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Оріяна» 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Інтелект» 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Сихівський» 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №80 11.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Первоцвіт» 2.06.2025 – 31.08.2025
Загальноосвітня школа «Дивосвіт» 9.06.2025– 31.08.2025
Гімназія «Тривіта» 9.06.2025– 31.08.2025
Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких 5.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №6 4.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Львівський» 11.06.2025 – 31.08.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №8 9.06.2025– 31.08.2025
Початкова школа «Крок за кроком» 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №21 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №24 ім. М.Конопницької 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 9.06.2025– 31.08.2025
Ліцей №37 9.06.2025– 31.08.2025
Cередня загальноосвітня школа №42 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 6.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №63 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №70 12.06.2025 – 31.08.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 9.06.2025– 31.08.2025
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Просвіта» 9.06.2025– 31.08.2025
Гімназія «Провесінь» 3.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Дзвіночок» 2.06.2025 – 31.08.2025
Загальноосвітня школа «Берегиня» 10.06.2025 – 31.08.2025
Підбірцівський ліцей 2.06.2025 – 31.08.2025
Лисиничівська гімназія 5.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №30 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа № 33 11.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №38 16.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 12.06.2025 – 31.08.2025
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №41 4.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа №53 2.06.2025 – 31.08.2025
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №54 5.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №57 імені Короля Данила 6.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 2.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №91 11.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №92 4.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №94 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №97 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №99 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №100 5.06.2025 – 31.08.2025
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей» 9.06.2025 – 31.08.2025
Львівська правнича гімназія 16.06.2025 – 31.08.2025
Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей» 9.06.2025– 31.08.2025
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги 10.06.2025 – 31.08.2025
Великогрибовицький ліцей 5.06.2025 – 31.08.2025
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця 5.06.2025 – 31.08.2025
Грядівська гімназія 3.06.2025 – 31.08.2025
Зарудцівська гімназія 4.06.2025 – 31.08.2025
Малехівська гімназія 12.06.2025 – 31.08.2025
Малогрибовицька початкова школа 9.06.2025– 31.08.2025
Рясне-Руський ліцей 6.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №15 10.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №18 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №40 9.06.2025– 31.08.2025
ЛУГГ імені Олени Степанівни 2.06.2025 – 31.08.2025
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 10.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №60 10.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей «Гроно» 2.06.2025 – 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №65 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №67 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №68 10.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки 6.06.2025 – 31.08.2025
Ліцей №75 ім. Лесі Українки 9.06.2025– 31.08.2025
Середня загальноосвітня школа №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 2.06.2025 – 31.08.2025
Львівська гімназія «Євшан» 6.06.2025 – 31.08.2025
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 10.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Арніка» 9.06.2025– 31.08.2025
Початкова школа «Один, два, три» 2.06.2025 – 31.08.2025
Початкова школа «Світанок» 11.06.2025 – 31.08.2025

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