Когда выпускникам пришлют приглашение на НМТ: назвали даты
Участники НМТ-2023, которые будут проверять свои знания во время основной сессии, получат приглашение за 10 дней до начала. Для этого потребуется персональный кабинет участника НМТ.
Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, что приглашения выпускникам пришлют 25 – 26 мая.
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Когда участники НМТ получат приглашение
В этом приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник будет сдавать тест.
К слову, основная сессия НМТ-2023 запланирована на 5 – 23 июня. Результаты участники получат до 28 июня в своем персональном кабинете.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.