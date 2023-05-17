Когда выпускникам пришлют приглашение на НМТ: назвали даты

Участники НМТ-2023, которые будут проверять свои знания во время основной сессии, получат приглашение за 10 дней до начала. Для этого потребуется персональный кабинет участника НМТ.

Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, что приглашения выпускникам пришлют 25 – 26 мая.

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Когда участники НМТ получат приглашение

В этом приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник будет сдавать тест.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

К слову, основная сессия НМТ-2023 запланирована на 5 – 23 июня. Результаты участники получат до 28 июня в своем персональном кабинете.

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