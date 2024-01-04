Даты разные: когда закончатся зимние каникулы в школах Львова и области

Большинство учащихся Львова и Львовской области сейчас находятся на зимних каникулах. Они отдыхают от обучения этой зимой в течение двух или трех недель.

Всё зависит от графика каникул в конкретной школе. Когда закончатся зимние каникулы в школах Львова и области, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Львова

Во Львове каждая школа может самостоятельно составлять графики каникул. Так что даты зимнего отдыха учащихся отличаются.

Все же большинство школьников во Львове ушли на каникулы этой зимой 25 декабря 2023 года. Они будут отдыхать от обучения в основном до 7 или до 14 января 2024 года.

Отдых остальных учащихся в городе начался в другие дни.

Заметим, что первый семестр в школах города завершился в разные дни.

Когда ученики на Львовщине вернутся на обучение

Конкретные даты зимних каникул 2023 – 2024 в школах Львова можно посмотреть здесь.

Руководство школ во Львовской области также может самостоятельно согласовать даты каникул учащихся.

Так, в рамках этого учебного года школьники в области отдыхают от обучения не одновременно.

Все же в большинстве школ Львовской области зимние каникулы начались 23 или 25 декабря 2023 года.

Школьники вернутся на обучение 8 или 15 января 2024 года.