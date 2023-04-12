Планировали продолжить: когда закончится учебный год в школах Киева
Учебный год 2022-2023 для столичных учеников закончится 30 июня. Такую рекомендацию получили школы в Киеве.
16 июня дети отпразднуют День последнего звонка. А документы об образовании выпускники смогут получить в течение 21 – 23 июня.
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Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в Киеве
Окончательные решения о датах начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа в отдельности. Но директора обычно прислушиваются к рекомендациям КГГА.
К слову, ранее информировали, что у Киеве могут продлить учебный год в школах.
Отметим: с сентября 2022 года учебу возобновили только школы с хранилищами. На начало сентября 95% школ были готовы работать в смешанном формате обучения – как очном, так и онлайн.
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Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в Украине
- Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года, даже несмотря на полномасштабную войну. Должен продлиться до 30 июня 2023 года.
- В его пределах предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы. При этом чиновники МОН отмечали, что даты каникул в украинских школах могут смещаться. Каждая школа может устанавливать их самостоятельно, ввиду безопасности в регионе.
- Однако важно, чтобы продолжительность отдыха учеников без учета летних каникул не превышала 30 дней. При этом летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев.