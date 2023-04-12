Планировали продолжить: когда закончится учебный год в школах Киева

Учебный год 2022-2023 для столичных учеников закончится 30 июня. Такую рекомендацию получили школы в Киеве.

16 июня дети отпразднуют День последнего звонка. А документы об образовании выпускники смогут получить в течение 21 – 23 июня.

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Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в Киеве

Окончательные решения о датах начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа в отдельности. Но директора обычно прислушиваются к рекомендациям КГГА.

К слову, ранее информировали, что у Киеве могут продлить учебный год в школах.

Отметим: с сентября 2022 года учебу возобновили только школы с хранилищами. На начало сентября 95% школ были готовы работать в смешанном формате обучения – как очном, так и онлайн.

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Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в Украине