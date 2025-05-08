Когда завершится этот учебный год в школах Киевщины
- Учебный год в школах Киевской области завершится до 30 мая, после чего начнутся каникулы и летние программы.
- 235 тысяч учеников завершают обучение, из которых более 12 тысяч одиннадцатиклассников.
В Киевской области 235 тысяч учеников завершают школу в этом учебном году. В частности, более 12 тысяч одиннадцатиклассников, 22,6 тысячи девятиклассников и 24,3 тысячи учеников начальной школы.
Об этом заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко сообщила на брифинге, отмечает 24 Канал. И добавила, что образовательный процесс продолжался непрерывно.
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Когда завершится обучение в школах Киевщины 2025
Об окончании этого учебного года и начале летних каникул сообщат школьные колокольчики.
Завершение учебного года в большинстве учреждений общего среднего образования области планируется до 30 мая. Далее учеников ожидают каникулы, летние пришкольные лагеря, программы преодоления образовательных потерь, а для выпускников – национальный мультипредметный тест (НМТ),
– сообщила Осипенко.
Заметим, что выпускники 4, 9 и 11 классов не будут писать ГИА.
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К слову, в Киевской области для участия в национальном мультипредметном тесте зарегистрировалось 18 900 человек. Это на полторы тысячи больше чем в прошлом году.
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