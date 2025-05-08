Про це заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко повідомила на брифінгу, зазначає 24 Канал. І додала, що освітній процес тривав безперервно.

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Коли завершиться навчання у школах Київщини 2025

Про закінчення цього навчального року та початок літніх канікул сповістять шкільні дзвоники.

Завершення навчального року в більшості закладів загальної середньої освіти області планується до 30 травня. Далі учнів очікують канікули, літні пришкільні табори, програми подолання освітніх втрат, а для випускників – національний мультипредметний тест (НМТ),

– повідомила Осипенко.

Зауважимо, що випускники 4, 9 та 11 класів не писатимуть ДПА.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

До слова, у Київській області для участі в національному мультипредметному тесті зареєструвалося 18 900 осіб. Це на півтори тисячі більше ніж торік.