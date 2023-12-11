Когда ученики в Луцке уходят на зимние каникулы и сколько будут отдыхать

Ученики Луцка на Рождество будут отдыхать от учебы. Зимние каникулы в школах города продлятся две недели.

Так, зимний отдых школьников Луцка стартует 25 декабря. Об этом сообщил глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы в школах Луцка 2023 – 2024

Решение о каникулах в школах Луцка приняли еще в августе.

Так, зимние каникулы в школах города стартуют 25 декабря, на Рождество. А де-факто – с 24 декабря.

Отдыхать от обучения будут дети до 8 января включительно.

Когда будут зимние каникулы в школах Украины

В школах Украины зимние каникулы продлятся от двух недель до месяца.

Даты устанавливают сами школы.

Все же определили ориентировочные даты зимнего отдыха детей в нашем государстве.

Зимние каникулы будут продолжаться либо в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024, либо в течение 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.