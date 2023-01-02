Когда зимние каникулы в вузах Украины и сколько будут отдыхать студенты

В этом учебном году в большинстве вузов Украины обучение стартовало в августе. Следовательно, и на зимние каникулы студенты могли уйти раньше.

При этом продолжительность зимнего отдыха может отличаться в разных вузах. О зимних каникулах в рамках учебного года 2022 – 2023 в украинских вузах читайте в материале 24 канала.

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Чем особый учебный год 2022 – 2023

Реформа высшего образования подарила вузам в Украине самоуправление. Следовательно, вузы сами могут составлять график обучения и каникул. Хотя и должны прислушиваться к рекомендациям Минобразования.

В этом году, учитывая войну, вузы в Украине могли начать работу не в сентябре, а 15 августа. Все зависит от графиков конкретных институтов и университетов.

Первокурсники обычно сходились на учебу 1 сентября. Но не во всех вузах. К примеру, обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко для них стартовало 19 сентября. А магистры 1 – го года обучения сели за университетские парты 1 октября.

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Когда зимние каникулы в вузах 2023

Большинство украинских вузов в этом учебном году также запланировали работу, разделив ее на два семестра. То есть два цикла содержат лекции, семинары, практические занятия, зачетную и экзаменационную сессию.

Да, каждый вуз может планировать отдых студентов в соответствии со своим графиком. Некоторые университеты могли отправить студентов на зимние каникулы раньше.

Зимние каникулы в большинстве ВУЗов должны были стартовать с 1 января 2023 года и завершиться 5 февраля. Но в некоторых вузах студенты вернутся на обучение 29 января. Также возможны существенные разногласия в датах каникул у бакалавров и магистров.

Следовательно, лучше искать подробную информацию о расписании зимних каникул на сайте своего вуза или на его официальной странице в соцсетях. При этом смотреть на странице своего факультета в частности. Ведь там могут быть перемены, учитывая войну и блекаут.