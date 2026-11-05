"Кохля": слово, которое может удивить даже знатоков украинского языка

В украинском языке существует немало интересных региональных названий обычных бытовых предметов. Некоторые из них постепенно выходят из употребления, хотя вполне понятно обозначают предметы, которыми пользовались поколения украинцев.

Какой предмет называют словом "кохля", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что скрывается за словом "кохля"?

В семейном быту часто сохраняются региональные слова, которые уже не услышишь в повседневной речи жителей других областей. Они передаются от бабушек к внукам вместе с названиями блюд, домашними рецептами и привычками. Одно такое слово – "кохля".

Оно обозначает обычный кухонный предмет, но его название имеет древние языковые корни.

Кохля – это большая ложка с длинной ручкой, которой набирают и разливают жидкие блюда – борщ, суп, юшку или компот. Проще говоря, так называют ополоник или черпак.

Это слово можно считать диалектизмом; в частности, его можно встретить в галицком наречии. В словаре украинского языка слово "кохля" отмечено как "архаичное".

Кстати, у "кохля" есть и уменьшительное название – "кохелька", которым могут называть черпак меньшего размера.

Интересно! В украинском языке есть несколько региональных названий этой кухонной утвари, лингвисты насчитали 9. Самые известные – ополоник и черпак. В разных местностях также говорят "вареха", "варишка", "кохелька", "поварка". Все эти названия помогают увидеть, насколько разнообразен наш язык.

И это еще не все варианты произношения. Встречаются также "хохля " и "кофля". Эти названия вы услышите во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Что еще называют "кохлю": смотрите видео Каково происхождение слова "кохля"? Интересна и история названия. По данным этимологического словаря на портале "Горох", слово связывают с польским chochla – "черпак". Его происхождение прослеживается до латинского cochlear – "ложка", которое, в свою очередь, связано с греческим словом, обозначающим улитку с раковиной. Исследователи объясняют эту связь внешним сходством ложки с закрученной раковиной. В то же время в словарных источниках приводится и возможная связь с немецким словом "Kelle".