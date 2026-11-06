"Кохля": слово, яке може здивувати навіть знавців української

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Який девайс називають словом "кохля", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що приховується за словом "кохля"?

У родинному побуті часто залишаються регіональні слова, яких уже не почуєш у повсякденному мовленні мешканців інших областей. Вони переходять від бабусь до онуків разом із назвами страв, домашніми рецептами та звичками. Одне з таких слів – "кохля".

Воно позначає звичайний кухонний предмет, але його назва має давнє мовне коріння.

Кохля – це велика ложка з довгою ручкою, якою набирають і розливають рідкі страви – борщ, суп, юшку чи компот. Простіше кажучи, так називають ополоник або черпак.

Слово можна вважати діалетизмом, зокрема його можна зустріти в галицькому мовленні. У словнику української мови слово "кохля" має позначку "архаїчне".

До речі, кохля має і зменшену назву – кохелька, якою можуть називати менший черпак.

Цікаво! Українська мова має кілька регіональних назв цього кухонного приладдя, мовознавці нарахували 9. Найвідоміші – ополоник і черпак. У різних місцевостях також кажуть вареха, варишка, кохелька, поварка. Усі ці назви допомагають побачити, наскільки різноманітним є наше мовлення.

І це ще не всі варіанти звучання. Зустрічаємо ще – хохля та кофля. Ці назви ви зустрінете у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Як ще називають "кохлю": дивіться відео Яке походження слова "кохля"? Цікава й історія назви. За даними етимологічного словника на порталі "Горох", слово пов'язують із польським chochla – "ополоник". Його походження простежують до латинського cochlear – "ложка", яке, своєю чергою, пов'язане з грецьким словом на позначення слимака з мушлею. Дослідники пояснюють цей зв'язок зовнішньою подібністю ложки до закрученої мушлі. Водночас у словникових джерелах наводять і можливий зв'язок із німецьким Kelle.