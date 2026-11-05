"Кохля": слово, которое может удивить даже знатоков украинского языка

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Какой предмет называют словом "кохля", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что скрывается за словом "кохля"?

В семейном быту часто сохраняются региональные слова, которые уже не услышишь в повседневной речи жителей других областей. Они передаются от бабушек к внукам вместе с названиями блюд, домашними рецептами и привычками. Одно такое слово – "кохля".

Оно обозначает обычный кухонный предмет, но его название имеет древние языковые корни.

Кохля – это большая ложка с длинной ручкой, которой набирают и разливают жидкие блюда – борщ, суп, юшку или компот. Проще говоря, так называют ополоник или черпак.

Это слово можно считать диалектизмом; в частности, его можно встретить в галицком наречии. В словаре украинского языка слово "кохля" отмечено как "архаичное".

Кстати, у "кохля" есть и уменьшительное название – "кохелька", которым могут называть черпак меньшего размера.

Интересно! В украинском языке есть несколько региональных названий этой кухонной утвари, лингвисты насчитали 9. Самые известные – ополоник и черпак. В разных местностях также говорят "вареха", "варишка", "кохелька", "поварка". Все эти названия помогают увидеть, насколько разнообразен наш язык.

И это еще не все варианты произношения. Встречаются также "хохля " и "кофля". Эти названия вы услышите во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Что еще называют "кохлю": смотрите видео Каково происхождение слова "кохля"? Интересна и история названия. По данным этимологического словаря на портале "Горох", слово связывают с польским chochla – "черпак". Его происхождение прослеживается до латинского cochlear – "ложка", которое, в свою очередь, связано с греческим словом, обозначающим улитку с раковиной. Исследователи объясняют эту связь внешним сходством ложки с закрученной раковиной. В то же время в словарных источниках приводится и возможная связь с немецким словом "Kelle".