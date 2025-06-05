Государство окажет помощь на обучение детям-студентам защитников и защитниц
- Государство компенсирует стоимость контрактного обучения за 2024/2025 год детям защитников и защитниц.
- Первые сертификаты уже присылают выпускникам в Дии.
Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год детям защитников и защитниц. Первая тысяча сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года.
Вышеупомянутым абитуриентам стоит ожидать извещения в Дии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Дию.
Смотрите также Молодежь в армии сможет получать образование без отрыва от службы
Кто получит деньги на обучение
Если вы уже получили push-сообщение, открывайте Дию, проверяйте данные о себе в сертификате и подтверждайте согласие Дия. Подписью в течение 20 дней. Впоследствии вы получаете уведомление о результате.
Средства от государства поступят сразу в избранное учебное заведение, а он компенсирует их вам.
Компенсацию получат дети (до 23 лет):
- погибших защитников и защитниц Украины;
- военных с инвалидностью вследствие войны;
- участников боевых действий;
- пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- пленных из-за вооруженной агрессии;
- пострадавших участников Революции достоинства.
Смотрите также Будут ли проходить общевойсковую подготовку магистранты и аспиранты
Что нужно для компенсации
Для компенсации средств нужны:
- ID-карта или биометрический паспорт в Дии;
- верифицированный налоговый номер;
- информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
- контрактная форма обучения в 2024/2025 году.
Если вам не пришло оповещение, не волнуйтесь: если с данными все в порядке – скоро появится.
- Ранее мы подробно рассказывали, как будет происходить базовая общевойсковая подготовка в вузах Украины.