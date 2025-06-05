Вищезгаданим вступникам варто очікувати на сповіщення в Дії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Дію.
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Хто отримає гроші на навчання
Якщо ви вже отримали push-повідомлення, відкривайте Дію, перевіряйте дані про себе в сертифікаті та підтверджуйте згоду Дія.Підписом протягом 20 днів. Згодом ви отримуєте сповіщення про результат.
Кошти від держави надійдуть відразу до обраного закладу освіти, а він компенсує їх вам.
Компенсацію отримають діти (до 23 років):
- загиблих захисників і захисниць України;
- військових з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції гідності.
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Що потрібно для компенсації
Для компенсації коштів потрібні:
- ID-картка або біометричний паспорт у Дії;
- верифікований податковий номер;
- інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- контрактна форма навчання у 2024/2025 році.
Якщо вам не прийшло сповіщення, не хвилюйтеся: якщо з даними все гаразд – скоро з'явиться.
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