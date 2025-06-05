Вищезгаданим вступникам варто очікувати на сповіщення в Дії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Дію.

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Хто отримає гроші на навчання

Якщо ви вже отримали push-повідомлення, відкривайте Дію, перевіряйте дані про себе в сертифікаті та підтверджуйте згоду Дія.Підписом протягом 20 днів. Згодом ви отримуєте сповіщення про результат.

Кошти від держави надійдуть відразу до обраного закладу освіти, а він компенсує їх вам.

Компенсацію отримають діти (до 23 років):

  • загиблих захисників і захисниць України;
  • військових з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • зниклих безвісти за особливих обставин;
  • полонених через збройну агресію;
  • постраждалих учасників Революції гідності.

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Що потрібно для компенсації

Для компенсації коштів потрібні:

  • ID-картка або біометричний паспорт у Дії;
  • верифікований податковий номер;
  • інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;
  • контрактна форма навчання у 2024/2025 році.

Якщо вам не прийшло сповіщення, не хвилюйтеся: якщо з даними все гаразд – скоро з'явиться.