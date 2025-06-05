Вышеупомянутым абитуриентам стоит ожидать извещения в Дии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Кто получит деньги на обучение

Если вы уже получили push-сообщение, открывайте Дию, проверяйте данные о себе в сертификате и подтверждайте согласие Дия. Подписью в течение 20 дней. Впоследствии вы получаете уведомление о результате.

Средства от государства поступят сразу в избранное учебное заведение, а он компенсирует их вам.

Компенсацию получат дети (до 23 лет):

погибших защитников и защитниц Украины;

военных с инвалидностью вследствие войны;

участников боевых действий;

пропавших без вести при особых обстоятельствах;

пленных из-за вооруженной агрессии;

пострадавших участников Революции достоинства.

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Что нужно для компенсации

Для компенсации средств нужны:

ID-карта или биометрический паспорт в Дии;

верифицированный налоговый номер;

информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;

контрактная форма обучения в 2024/2025 году.

Если вам не пришло оповещение, не волнуйтесь: если с данными все в порядке – скоро появится.