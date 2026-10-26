Не просто "комплимент": в украинском языке есть свои красивые аналоги

Когда мы хотим похвалить человека, отметить его красоту или талант, мы делаем "комплимент". Это слово знакомо всем, но в украинском языке есть и здесь свои эквиваленты, и он может выразить это по-своему.

Какими украинскими аналогами можно заменить слово "комплимент" – рассказываем со ссылкой на объяснения музыканта и популяризатора интересных фактов об украинских словах Рами Аль-Шайера.

Комплимент – что означает это слово и откуда оно происходит?

Приятные слова хочется слышать каждому – и мужчинам, и женщинам, и детям, независимо от возраста. Такие слова, выражающие похвалу или восхищение, мы называем "комплиментами".

Слово "комплимент" давно прижилось в украинском языке. Так называют приятные, любезные слова, которыми мы выражаем похвалу или восхищение человеком.

Например: "У вас прекрасное чувство юмора!" или "Это платье вам очень идет!"

Это слово пришло в украинский язык из французского compliment, которое изначально означало "приветствие". Со временем оно приобрело значение вежливого выражения, передающего уважение, расположение или похвалу. Оно прижилось во многих языках мира.

Поэтому "комплимент" – вполне правильное украинское слово, и искать ему обязательную замену не нужно.

Как можно сказать на украинском вместо "комплимент"?

Но в украинском языке есть и другие интересные слова, на которые обращает внимание популяризатор языка Рами Аль-Шайер. Они близки по настроению, но не тождественны по значению. Вот как их объясняют словари:

Милощі – проявления любви, ласки и нежности. Например, ласковые слова, которыми мама успокаивает ребенка.

– проявления любви, ласки и нежности. Например, ласковые слова, которыми мама успокаивает ребенка. Лестощі – чрезмерная или неискренняя похвала, с помощью которой человек стремится кому-то понравиться или получить выгоду.

– чрезмерная или неискренняя похвала, с помощью которой человек стремится кому-то понравиться или получить выгоду. Пестощі – нежные прикосновения, мягкие жесты, проявления заботы, выражение привязанности к кому-либо. А также приятные слова.

– нежные прикосновения, мягкие жесты, проявления заботы, выражение привязанности к кому-либо. А также приятные слова. Любощі – нежные проявления любви, часто с романтическим или интимным оттенком. Или то же самое, что "любовь", а это не то же самое, что "кохання" в украинском языке.

Как будет "комплимент" на украинском языке: смотрите видео

Подписчикам очень понравилась подборка, они дополнили ее комментариями о том, что некоторые слова слышат впервые, не знали, что слово можно использовать и в таком значении, а также словами благодарности.

Комментарии к видео / Скриншот

А подписчики в комментариях дополнили список словами "поважайка", "похвала" и старинным "от бабушки" – "радиво".

Комментарии к видео / Скриншот

Есть и другое слово, близкое по значению к комплименту, – "люб'язність". Выражение "обмінятися люб’язностями" часто встречается в СМИ, когда речь идет об официальных встречах, во время которых участники выражают друг другу приветствия, вежливые слова и знаки внимания.

Кстати! В украинском языке немало слов французского происхождения, которые мы ежедневно употребляем, даже не задумываясь об их корнях, – "парфуми", "гардероб" и "макияж". И даже есть выражение "извините за мой французский", которое имеет интересную историю. О его значении и происхождении читайте в материале 24 Канала.

Итак, эти слова действительно красивы и выразительны, хотя и не являются точными синонимами комплимента, поэтому подбирайте их внимательно. Но – говорите людям приятные слова каждый день!