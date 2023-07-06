Экзаменов будет мало: на какие специальности нужно будет пройти творческий конкурс

В этом году поступление на некоторые специальности требует прохождения творческого конкурса. Его сдача должна занимать не более одного дня.

Некоторые специальности помимо НМТ требуют сдачи творческого конкурса. На этом экзамене комиссия должна оценить физические или творческие способности абитуриента, необходимые для дальнейшего получения высшего образования.

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В частности, речь может идти о проверке ранее полученного образования, ведь некоторые специальности нуждаются в специальных навыках или знаниях, без которых просто невозможно обойтись.

Как будет проходить творческий конкурс и каким специальностям он нужен

Пройти творческий конкурс нужно будет абитуриентам, желающим поступать на следующие специальности:

Физическая культура и спорт;

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (специализация "Графический дизайн");

Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

Дизайн (специализация "Дизайн среды");

Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно. Решение о форме проведения каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Этот экзамен должен пройти в пределах одного дня, а его результаты должны объявить не позднее следующего дня. Оценка может быть отрицательной ("неудовлетворительно") или положительной в диапазоне от 100 до 200.