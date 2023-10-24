В День украинской письменности и языка стартует конкурс имени Петра Яцика

Принять участие в конкурсе смогут учащиеся и студенты. Подробности читайте дальше.

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Так, стать участниками конкурса смогут учащиеся и ученицы 3 – 11 классов школ, а также учащиеся и ученицы училищ и даже студенты и студентки колледжей и вузов.

Церемония открытия конкурса состоится 27 октября в 13.00. Все желающие смогут посмотреть ее в прямом эфире на YouTube-каналы МОН.

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