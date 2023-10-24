В День украинской письменности и языка стартует конкурс имени Петра Яцика
24 октября 2023, 09:52Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
27 октября начнется ХХІV Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика. Языковые соревнования начинаются в День украинской письменности и языка.
Принять участие в конкурсе смогут учащиеся и студенты. Подробности читайте дальше.
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27 октября начинается конкурс имени Петра Яцика
Так, стать участниками конкурса смогут учащиеся и ученицы 3 – 11 классов школ, а также учащиеся и ученицы училищ и даже студенты и студентки колледжей и вузов.
Церемония открытия конкурса состоится 27 октября в 13.00. Все желающие смогут посмотреть ее в прямом эфире на YouTube-каналы МОН.
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Что известно о конкурсе имени Петра Яцыка
- Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, целью которого является утверждение государственного статуса украинского языка, поднятие его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
- По определению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
- Впервые конкурс провели 9 ноября 1999 года, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.