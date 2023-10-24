Взяти участь у конкурсі зможуть учні та студенти. Деталі читайте далі.
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27 жовтня розпочинається конкурс імені Петра Яцика
Так, стати учасниками конкурсу зможуть учні й учениці 3 – 11 класів шкіл, а також учні й учениці училищ і навіть студенти і студентки коледжів та вишів.
Церемонія відкриття конкурсу відбудеться 27 жовтня о 13:00. Усі охочі зможуть переглянути її у прямому ефірі на YouTube-каналі МОН.
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Що відомо про конкурс імені Петра Яцика
- Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.
- За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.
- Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.