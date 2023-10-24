Взяти участь у конкурсі зможуть учні та студенти. Деталі читайте далі.

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Так, стати учасниками конкурсу зможуть учні й учениці 3 – 11 класів шкіл, а також учні й учениці училищ і навіть студенти і студентки коледжів та вишів.

Церемонія відкриття конкурсу відбудеться 27 жовтня о 13:00. Усі охочі зможуть переглянути її у прямому ефірі на YouTube-каналі МОН.

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