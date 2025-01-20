Как и когда состоится финал конкурса имени Петра Яцика
Финальный этап конкурса имени Петра Яцика состоится 6 марта. При этом в дистанционном формате.
Четвертый этап XXV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика начнется в 10:00 часов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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В каком формате состоится конкурс имени Яцика
Финальный этап будет в очередной раз состоится в дистанционном формате.
Руководители областных департаментов образования должны организовать участие школьников и студентов в конкурсе с обеспечением мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.
Работы конкурсантов будет проверять жюри с 24 по 28 марта 2025 года на базе Института модернизации содержания образования.
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Что известно о конкурсе имени Петра Яцика
- Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, которое имеет целью утверждение государственного статуса украинского языка, повышение его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
- По решению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
- Впервые конкурс провели 9 ноября 1999 года, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.