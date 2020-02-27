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Из-за коронавируса: в Румынии, Иране и Великобритании закрывают школы и университеты

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Коронавирус также влияет на образовательную сферу / Dimitri Karastelev

Распространение китайского коронавируса Covid-19 в мире парализует работу не только бизнеса, но и влияет на образовательную сферу. В некоторых странах вирус уже привел к остановке работы университетов и школ. В частности, о карантинных мероприятиях объявили некоторые учебные заведения Великобритании, Румынии и Ирана.

Румыния прибегает к превентивным мерам, а в Иране эпидемия уже набирает обороты. Власти Япония требуют закрытия всех школ в стране.

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На образовательную сферу каких стран повлиял коронавирус 

Великобритания


В Великобритании пока нет серьезной угрозы распространения коронавируса / фото: Hello i'm Nik

В британском графстве Чешир временно закрывается школа, ученики которой недавно посетили Италию. По словам директора, карантин продлится неделю, чтобы минимизировать вероятность заражения.

Дирекция еще одной школы в Норвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

Вообще в Великобритании зафиксировали 13 случаев заболевания, но с начала вспышки выздоровели уже 8 человек.

Румыния

Четыре университета на западе страны – в городах Клуж-Напока, Арад, Тимишоара и Тыргу Жиу приостановили учебный процесс в связи с превентивными мерами из-за распространения коронавируса по Европе,
– говорится в сообщении тамошнего Министерства образования.

Сообщается, что университеты берут на себя обязательства контролировать состояние здоровья студентов.

В Румынии пока зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

Иран


В Иране за последние несколько дней серьезно увеличилось количество больных / фото: Macau Photo Agency

В городе Арак и Куми несколько дней назад объявили общий двухдневный карантин. В настоящее время обучение приостановилось во всех учебных заведениях городов. В Куми даже умерли два человека, которые заразились коронавирусом.

Всего в Иране выявлено 139 случаев заражения Covid-19. Уже известно о 19 смертях.

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Профилактика коронавируса: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Школа Учеба Школьники Студенты Образование за рубежом
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