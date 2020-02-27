Через коронавірус: в Румунії, Ірані та Великій Британії закривають школи та університети
Поширення китайського коронавірусу Covid-19 у світі паралізовує роботу не лише бізнесу, але й впливає на освітню сферу. В деяких країнах вірус вже призвів до зупинки роботи університетів та шкіл. Зокрема, про карантинні заходи оголосили деякі навчальні заклади Великої Британії, Румунії та Ірану.
Румунія вдається до превентивних заходів, а в Ірані епідемія вже набирає обертів. Влада Японія вимагає закриття усіх шкіл в країні.
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На освітню сферу яких країн вплинув коронавірус
Велика Британія
У Великій Британії поки немає серйозної загрози поширенню коронавірусу / фото: Hello I'm Nik
У британському графстві Чешир тимчасово закривається школа, учні якої нещодавно відвідали Італію. За словами директора, карантин протриває тиждень, щоб мінімізувати імовірність зараження.
Дирекція ще однієї школи у Норвічі прийняла рішення тимчасово припинити заняття у шостому класі, учні якого разом з учителями також побували в Італії.
Загалом у великій Британії зафіксували 13 випадків захворювання, але з початку спалаху одужало вже 8 осіб.
Румунія
Чотири університети на заході країни – у містах Клуж-Напока, Арад, Тімішоара та Тиргу Жіу припинили навчальний процес у зв'язку із превентивними заходами через поширення коронавірусу Європою,
– йдеться в повідомленні тамтешнього міністерства освіти.
Університети повинні взяти на себе зобов'язання контролювати стан здоров'я студентів.
В Румунії поки зафіксували один випадок зараження коронавірусом.
Іран
В Ірані за останні кілька днів серйозно збільшилась кількість хворих / фото: Macau Photo Agency
У місті Арак та Кумі кілька днів тому оголосили загальний дводенний карантин. На цей час навчання призупинилось у всіх навчальних закладах міст. В Кумі навіть померли дві особи, які заразились коронавірусом.
Всього в Ірані виявлено 139 випадків зараження Covid-19. Вже відомо про 19 смертей.
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Профілактика коронавірусу: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;