Через коронавірус: в Румунії, Ірані та Великій Британії закривають школи та університети

Поширення китайського коронавірусу Covid-19 у світі паралізовує роботу не лише бізнесу, але й впливає на освітню сферу. В деяких країнах вірус вже призвів до зупинки роботи університетів та шкіл. Зокрема, про карантинні заходи оголосили деякі навчальні заклади Великої Британії, Румунії та Ірану.

Румунія вдається до превентивних заходів, а в Ірані епідемія вже набирає обертів. Влада Японія вимагає закриття усіх шкіл в країні.

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На освітню сферу яких країн вплинув коронавірус

Велика Британія



У Великій Британії поки немає серйозної загрози поширенню коронавірусу / фото: Hello I'm Nik

У британському графстві Чешир тимчасово закривається школа, учні якої нещодавно відвідали Італію. За словами директора, карантин протриває тиждень, щоб мінімізувати імовірність зараження.

Дирекція ще однієї школи у Норвічі прийняла рішення тимчасово припинити заняття у шостому класі, учні якого разом з учителями також побували в Італії.

Загалом у великій Британії зафіксували 13 випадків захворювання, але з початку спалаху одужало вже 8 осіб.

Румунія

Чотири університети на заході країни – у містах Клуж-Напока, Арад, Тімішоара та Тиргу Жіу припинили навчальний процес у зв'язку із превентивними заходами через поширення коронавірусу Європою,

– йдеться в повідомленні тамтешнього міністерства освіти.

Університети повинні взяти на себе зобов'язання контролювати стан здоров'я студентів.

В Румунії поки зафіксували один випадок зараження коронавірусом.

Іран



В Ірані за останні кілька днів серйозно збільшилась кількість хворих / фото: Macau Photo Agency

У місті Арак та Кумі кілька днів тому оголосили загальний дводенний карантин. На цей час навчання призупинилось у всіх навчальних закладах міст. В Кумі навіть померли дві особи, які заразились коронавірусом.

Всього в Ірані виявлено 139 випадків зараження Covid-19. Вже відомо про 19 смертей.

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Профілактика коронавірусу: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції: