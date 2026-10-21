Одна область – разные слова: чем отличаются говоры Закарпатья в Ужгороде и Тячеве

Кажется, что если люди живут в одной области, то и говорят примерно одинаково. Но Закарпатье легко опровергает это предположение. В соседних районах обычные вещи могут называть совершенно разными словами – и порой даже местным жителям приходится переспрашивать.

Как отличаются привычные слова из закарпатского диалекта в разных районах, рассказываем со ссылкой на блогера Кристину Готру.

Закарпатье говорит по-разному – слова из Тячевского и Ужгородского районов, которые удивляют?

Закарпатцы из разных районов могут говорить о привычных бытовых вещах так, что собеседник переспросит: "А что это значит?" Речь идет не о разных языках, а о местных говорах, в которых одно понятие может иметь совершенно разные названия.

Это хорошо показывает в своих видео блогерша Кристина Готра, известная как "Креативна жона". Она популяризирует закарпатский диалект и сравнивает, как говорят в разных уголках края. Об этом 24 Канал писал и раньше: сравнение того, как говорят в Синевирском и Ужгородском районах, или Ужгородском и Виноградовском районах.

Сегодня узнаем, как называют привычные вещи на закарпатском диалекте в Ужгороде и Тячеве (далее: Тячев – Т, Ужгород – У):

цветок: Т – косица, У – чичка ;

; забор: Т – штрахетник, У – плут;

платье: Т – свита, У – виган;

спички: Т – сиркачи, У – шваблики;

девушка: Т – кубита, У – фатьовка;

шкаф с посудой: Т – креденс, У – шифон;

огонь: Т – ватра.

Как говорят в Закарпатье в Тячевском и Ужгородском районах: смотрите видео

Почему так сложилось?

Закарпатские говоры формировались на протяжении веков. На них повлияли история края, географическая изолированность отдельных местностей и постоянные контакты с носителями венгерского, румынского, словацкого и других языков. В местной речи сохранились древние слова, а некоторые заимствования приобрели особое звучание.

Поэтому даже соседние районы могут иметь свои языковые особенности. Иногда различаются лишь произношение или окончания, а иногда названия настолько непохожи, что значение слова приходится объяснять.

Креативна жона помогает знакомиться с этим разнообразием в легкой, остроумной форме, подбирая собеседников – жителей этого района. Благодаря таким видео местные слова не теряются, а становятся интересными людям со всей Украины.