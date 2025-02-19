Создают группы: ученики на Тернопольщине благодаря креативным урокам стали популярными

Учитель искусства Вадим Мельник с Тернопольщины продемонстрировал, как креативно можно проводить уроки музыки. Его ученики создают группы, пишут собственные песни, записывают видео и пробуют быть телеведущими.

Видео с урока музыки в Вістрянській филиала Коропецкого лицея имени Марка Каганца собрало в тіктоке более двух миллионов просмотров. Педагог даже ведет страницу со своими учениками начальной школы, отмечает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Школьник получил 50 тысяч за победу на олимпиаде и отдал на ВСУ

Как видео с учениками стало популярным

Главный герой самого популярного видео, которое набрало более двух миллионов просмотров, – Давид Шагалов. Он переселенец из Харькова. Парень говорит, сочинил авторскую песню о селе Острие "Дождь идет".

Когда мы начали снимать тиктоки, сказал учителю, что у меня есть маленькая песня. В этом произведении рассказываю о вистрянских пейзажах. Я пою: "Вистрянские огороды, вистрянским полем я и ты",

– рассказал парень.



Давид Шагалов, ученик 3-го класса. Общественное Тернополь

Снимают видео во время уроков музыкального искусства. У части школьников – ненастоящие музыкальные инструменты.

Первые уроки я придерживался плана, что за чем проводить, какие темы. Мне попалась тема сделать музыкальную зарядку. Спросил, кто умеет петь. Давид говорит: "Я умею петь". Говорю: "А какие песни?" А он мне начинает напевать Modern Talking, песен пять сразу. Я думаю: "Ничего себе". Все стояли на "подтанцовке" и я подумал, что стоит снять видео,

– рассказал учитель искусства.

Вадим Мельник снимает видео для тиктока почти год. За это время на своей странице собрал 24 тысячи подписчиков. Также педагог создает видео в формате "Интервью у Матвея". Это общение с учениками школы, говорит ведущий Матвей Миська.

Играть на публику очень трудно. Ты должен не смеяться, быть серьезным, ответственным. Не можешь сказать, что снимаешься, а потом нет. Меня это развивает, потому что когда придумываешь вопрос, это очень классно,

– говорит Матвей.



Матвей Миська, ученик 6-го класса. Общественное Тернополь

Также ученики школы в селе Острие в январе щедровали и собирали деньги для ВСУ. Насобирали 17 тысяч 200 гривен. Отдали их на дроны.

Вадим Мельник снимает сюжеты для тиктока и в Коропецкой музыкальной школе. Говорит, что учит игре на почти всех духовных инструментах, кроме саксофона и кларнета.