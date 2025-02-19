Відео з уроку музики у Вістрянській філії Коропецького ліцею імені Марка Каганця зібрало у тіктоці понад два мільйони переглядів. Педагог навіть веде сторінку зі своїми учнями початкової школи, зазначає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як відео з учнями стало популярним

Головний герой найпопулярнішого відео, яке набрало понад два мільйони переглядів, – Давид Шагалов. Він переселенець з Харкова. Хлопець каже, склав авторську пісню про село Вістря "Дощ іде".

Коли ми почали знімати тіктоки, сказав учителю, що в мене є маленька пісня. У цьому творі розказую про вістрянські краєвиди. Співаю: "Вістрянські городи, вістрянським полем я і ти",

– розповів хлопець.



Давид Шагалов, учень 3-го класу. Суспільне Тернопіль

Знімають відео під час уроків музичного мистецтва. У частини школярів – несправжні музичні інструменти.

Перші уроки я дотримувався плану, що за чим проводити, які теми. Мені трапилася тема зробити музичну руханку. Запитав, хто вміє співати. Давид каже: "Я вмію співати". Кажу: "А які пісні?" А він мені починає наспівувати Modern Talking, пісень п’ять одразу. Думаю: "Нічого собі". Всі стояли на "підтанцьовці" і я подумав, що варто зняти відео,

– розповів вчитель мистецтва.

Вадим Мельник знімає відео для тіктоку майже рік. За цей час на своїй сторінці зібрав 24 тисячі підписників. Також педагог створює відео у форматі "Інтерв’ю у Матвія". Це спілкування з учнями школи, говорить ведучий Матвій Миська.

Грати на публіку дуже важко. Ти маєш не сміятися, бути серйозним, відповідальним. Не можеш сказати, що знімаєшся, а потім ні. Мене це розвиває, бо коли придумуєш запитання, це дуже класно,

– каже Матвій.



Матвій Миська, учень 6-го класу. Суспільне Тернопіль

Також учні школи у селі Вістря в січні щедрували та збирали гроші для ЗСУ. Назбирали 17 тисяч 200 гривень. Віддали їх на дрони.

Вадим Мельник знімає сюжети для тіктоку й у Коропецькій музичній школі. Каже, що навчає гри на майже всіх духовних інструментах, крім саксофона та кларнета.