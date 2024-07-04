Кто может поступать в вузы без результатов НМТ в 2024 году

В Украине продолжается вступительная кампания в вузы 2024 года. Минобразования при этом определило категории абитуриентов, которые могут участвовать в конкурсном отборе по результатам индивидуального собеседования вместо результатов НМТ.

Они могут пройти собеседование по предметам НМТ в вузе. При этом претендовать как на бюджетные, так и на контрактные места с возможностью зачисления благодаря полученной положительной оценке.

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Кто относится к льготным категориям

К льготным категориям поступающих относятся:

лица с инвалидностью I и II группы;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны и участники боевых действий, в частности те из них, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы);

участники боевых действий на территории других государств;

лица, которые находились в плену или заложниках;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым предоставили право на прием без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования;

лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства;

лица, проживающие на ВОТ или на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

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Какие программы собеседований

Собеседования по предметам, которые поступающие проходят вместо НМТ, происходят в соответствии с программами ВНО.

Глава приемной комиссии ЗВО утверждает порядок оценивания по результатам собеседования, который должен включать критерии оценивания и структуру оценки.

Программы собеседований утверждают председателями приемных комиссий ЗВО. Вступительные испытания не могут содержать задач, которые не указаны в этих программах. Последние обязательно должны быть обнародованы на сайтах вузов. В программах прописывают критерии оценивания, структуру оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.

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Какие сроки регистрации и прохождения собеседований

Зарегистрироваться для прохождения собеседований вместо НМТ для поступления на бакалавра можно с 3 июля.

Для поступления на места государственного или регионального заказа регистрация заявлений на участие в собеседованиях продолжается до 18:00 10 июля.

Для поступления исключительно на контракт регистрироваться для прохождения собеседований можно до 18:00 25 июля.

Собеседования для поступления по всем источникам финансирования будут продолжаться в пределах нескольких потоков включительно с 8 по 19 июля, для поступления исключительно на контракт – до 31 июля.