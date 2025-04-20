В Украине не святят "куличи": как грамотно рассказать о Пасхе

20 апреля украинцы отмечают один из самых больших религиозных праздников в году – Пасху. Дата празднования у православных и католиков в этом году совпадает.

По этому случаю 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно на украинском рассказывать об этом празднике. Также подскажет, какие еще названия имеет Пасха.

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Как правильно говорить на украинском о Пасхе

У сто четвертой подборке расскажем вам, в частности, о том, какие суржиковые слова надо забыть, если рассказываете об этом Великом дне.

Что празднуют украинцы

В Украине для обозначения праздника Пасхи (укр. Великодня) бытуют еще такие названия как "Пасха, Паска, Воскресіння Христове". Самой популярной является все же "Великдень". А "Воскресіння Христове", к слову, – более церковный и торжественный вариант.

Название "Пасха" также есть в украинских словарях для обозначения Пасхи, хотя и не все языковеды с этим согласны. Можно в разговорном стиле встретить еще название "Паска". Однако паской в основном называют пасхальный хлеб.

Что святят украинцы

Обычно в Украине Пасхальный хлеб называют "паскою". Также можно услышать такие названия как "баба", "бабка". А вот название "куліч" не стоит употреблять, ведь оно является русским.



Освящение пасхальных корзин / Фото Свято-Михайловского Златоверхого собора

Перед Пасхой украинцы также святят писанки и пасхальные яйца. Писанки – это сырые яйца, покрытые узорами. А крашанки – сваренные, закрашенные в один цвет яйца, которыми играют в пасхальные забавы.

Куліч – паска;

колбаса – ковбаса;

творог – сир;

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Также запомните такие слова, которые вы можете употреблять или услышать в период Пасхальных праздников:

корзина – кошик;

Чистий четверг – Чистий четвер;

празнік – свято, празник;

апрєль – квітень;

воскресєніє – неділя;

батюшка – священник;

готовитися – готуватися;

купляти – купувати;

празнувати, празникувати, святкувати;

свєча – свічка.

Поэтому мирной и спокойной вам Пасхи, несокрушимые украинцы!