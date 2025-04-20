В Украине не святят "куличи": как грамотно рассказать о Пасхе
- В Украине Пасху также называют так: Пасха, Пасха, Воскресение Христово, но самым популярным является название Пасха.
- Украинцы святят пасхальный хлеб ("паску"), писанки, крашанки.
- А как грамотно и красиво на украинском рассказать об этом празднике, подробно расскажем в нашей праздничной подборке.
20 апреля украинцы отмечают один из самых больших религиозных праздников в году – Пасху. Дата празднования у православных и католиков в этом году совпадает.
По этому случаю 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно на украинском рассказывать об этом празднике. Также подскажет, какие еще названия имеет Пасха.
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Как правильно говорить на украинском о Пасхе
У сто четвертой подборке расскажем вам, в частности, о том, какие суржиковые слова надо забыть, если рассказываете об этом Великом дне.
Что празднуют украинцы
В Украине для обозначения праздника Пасхи (укр. Великодня) бытуют еще такие названия как "Пасха, Паска, Воскресіння Христове". Самой популярной является все же "Великдень". А "Воскресіння Христове", к слову, – более церковный и торжественный вариант.
Название "Пасха" также есть в украинских словарях для обозначения Пасхи, хотя и не все языковеды с этим согласны. Можно в разговорном стиле встретить еще название "Паска". Однако паской в основном называют пасхальный хлеб.
Что святят украинцы
Обычно в Украине Пасхальный хлеб называют "паскою". Также можно услышать такие названия как "баба", "бабка". А вот название "куліч" не стоит употреблять, ведь оно является русским.
Освящение пасхальных корзин / Фото Свято-Михайловского Златоверхого собора
Перед Пасхой украинцы также святят писанки и пасхальные яйца. Писанки – это сырые яйца, покрытые узорами. А крашанки – сваренные, закрашенные в один цвет яйца, которыми играют в пасхальные забавы.
- Куліч – паска;
- колбаса – ковбаса;
- творог – сир;
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Также запомните такие слова, которые вы можете употреблять или услышать в период Пасхальных праздников:
- корзина – кошик;
- Чистий четверг – Чистий четвер;
- празнік – свято, празник;
- апрєль – квітень;
- воскресєніє – неділя;
- батюшка – священник;
- готовитися – готуватися;
- купляти – купувати;
- празнувати, празникувати, святкувати;
- свєча – свічка.
Поэтому мирной и спокойной вам Пасхи, несокрушимые украинцы!