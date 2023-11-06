Сдали свои: лучшая учительница Украины 2023 года провела 45 дней в плену россиян
Источник:УП
Лариса Фесенко – директор и преподаватель английского языка в Лисностинковском лицее Харьковской области. Она пережила измену коллег и провела 45 дней в российской застенке в оккупированном Купянске.
В 2023 году ее признали одним из лучших педагогов Украины по версии ежегодной национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в категории "Несокрушимость". Как она пережила плен, читайте дальше.
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Лариса Фесенко провела 45 дней в плену россиян
После вторжения России директор учебного заведения в селе Лесная Стенка издала распоряжение о переходе школы на дистанционное обучение. Половина учителей начала обустраивать укрытия и прятать украинские материалы и символику. Они еще успели окончить учебный год по украинской программе.
В июне 2022 года ее вызвали в Купянск на совещание руководителей учебных заведений. Там заявили о переходе на обучение по российским программам. Педагогиня отказалась работать на окупантов.
На совещание вошел руководитель общины. Я всегда считала его человеком, имеющим проукраинскую позицию. Но он стал говорить о том, что мы должны все сдать. Я поняла, что он уже вовлечен в сотрудничество с россиянами,
– рассказала Фесенко.
Не все коллеги женщины после того, как она озвучила свою позицию в лицее, поняли ее. 9 из 17 педагогов согласились на сотрудничество с оккупантами.
Я никогда не думала, что люди могут так переобуваться. Их приоритетом не была преданность своей Родине. Они ушли за те 10 тысяч рашистских рублей, пока им рассказывали о "хорошей жизни" и России, которая "здесь навсегда". Они не видели проблемы в том, какая "власть" пришла. А еще страшнее то, что меня просто сдали,
– продолжила учительница.
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Учительницу предали свои
Впоследствии после предательства "своих" к учительнице "пришли" российские военные с оружием. Фесенко схватили, надели мешок на голову, обмотали скотчем, надели наручники на руки, забросили в машину и привезли в отделение полиции Купянска. При нем был подвал, который оккупанты превратили в застенку.
За 45 дней ни разу не выводили на воздух, дышать было нечем. Это также было своеобразной пыткой,
– призналась педагогиня.
В начале сентября ВСУ начали освобождать Купянск. Россияне сбежали. Педагогини и другим пленным удалось выбраться из застенки.
Впоследствии женщина вернулась на работу в свой лицей. Учителей, которые сотрудничали с оккупантами, уволила.
Они предали свою страну. То, что за них не берутся и некоторые из них даже до сих пор продолжают ходить за украинской гуманитаркой, это не совсем справедливо.
– подчеркнула Фесенко.
Раньше мы писали о том, как Лариса Фесенко победила в учительской премии. Об этом читайте здесь.