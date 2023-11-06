2023 року її визнали однією із найкращих педагогів України за версією щорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine у категорії "Незламність". Як вона пережила полон, читайте далі.

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Лариса Фесенко провела 45 днів у полоні росіян

Після вторгнення Росії директорка навчального закладу у селі Лісна Стінка видала розпорядження про перехід школи на дистанційне навчання. Половина вчителів почала облаштовувати укриття та ховати українські матеріали і символіку. Вони ще встигли закінчити навчальний рік за українською програмою.

У червні 2022 року її викликали до Куп'янська на нараду керівників закладів освіти. Там заявили про перехід на навчання за російськими програмами. Педагогиня відмовилася працювати на окупантів.

На нараду зайшов керівник громади. Я завжди вважала його людиною, яка має проукраїнську позицію. Але він почав говорити про те, що ми повинні все здати. Я зрозуміла, що він вже залучений до співпраці з росіянами,

– розповіла Фесенко.

Не всі колеги жінки після того, як вона озвучила свою позицію у ліцеї, зрозуміли її. 9 із 17 педагогів погодилися на співпрацю з окупантами.

Я ніколи не думала, що люди можуть так перевзуватися. Їхнім пріоритетом не була відданість своїй Батьківщині. Вони пішли за ті 10 тисяч рашистських рублів, поки їм розказували про "гарне життя" і Росію, яка "тут назавжди". Вони не бачили проблеми в тому, яка "влада" прийшла. А ще страшніше те, що мене просто здали,

– продовжила вчителька.

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Вчительку зрадили свої

Згодом після зради "своїх" до вчительки "завітали" російські військові зі зброєю. Фесенко схопили, наділи мішок на голову, обмотали скотчем, одягли кайданки на руки, закинули в машину і привезли у відділок поліції Куп'янська. При ньому був підвал, який окупанти перетворили на катівню.

За 45 днів жодного разу не виводили на повітря, дихати було нічим. Це також було своєрідним катуванням,

– зізналася педагогиня.

На початку вересня ЗСУ почали звільняти Куп'янськ. Росіяни втекли. Педагогині та іншим полонених вдалося вибратися з катівні.

Згодом жінка повернулась на роботу у свій ліцей. Вчителів, які співпрацювали з окупантами, звільнила.

Вони зрадили свою країну. Те, що за них не беруться і деякі з них навіть досі продовжують ходити за українською гуманітаркою, це не зовсім справедливо,

– наголосила Фесенко.

Раніше ми писали про те, як Лариса Фесенко перемогла у вчительській премії. Про це читайте тут.