"С легким паром" навязал нам "совок": как правильно сказать эту фразу, история которой шокирует
- Выражение "с легким паром" является калькой с русского "С лёгким паром!" и имеет происхождение из русской банной традиции.
- На украинском языке рекомендуется использовать альтернативы, такие как "доброго здоровья", "приятного отдыха", или другие благозвучные варианты вместо этого выражения.
Каждый язык имеет немало выражений, за которыми стоят традиции или реальные истории, о которых уже забыли.
Откуда происходит выражение "с легким паром", что оно означает и стоит ли так говорить на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Александра Авраменко.
Что означает выражение "С легким паром"?
Вероятно вы слышали, и сами говорили выражение-пожелание – "с легким паром" или "с легкою парою". Сегодня его используют как пожелание здоровья и приятного ощущения после бани или купели.
Этот фразеологизм – прямое калькирование русского "С лёгким паром!", возникшего в русской культуре как хорошее пожелание после посещения бани.
Обратите внимание! В украинском языке слово "пар" – женского рода. Поэтому правильно – пара!
В Украине это выражение употребляют преимущественно как кальку, но оно не имеет глубокой традиции.
А если вы будете знать его историю, то точно откажетесь от фразы.
Ранее русские говорили это выражение не после купели, а перед посещением бани. Поскольку баня раньше топилась "по черному", т.е. дым не выходил на наружу, а оставался в помещении, и тот, кто шел париться – мог отравиться угарным газом. Поэтому пожелание "с лёгким паром", было буквальным пожеланием не отравиться или выжить после бани.
Только с изменением конструкции бани, изменился и смысл высказывания. Так стоит ли на самом деле его использовать?
Это выражение и калька с него распространилась под влиянием русского языка. В русской культуре выражение закрепилось настолько, что стало частью быта, в том числе и через название известной комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975).
Как сказать выражение на украинском?
Впрочем, в словарях украинского языка нет фразеологизма "с легким паром".
Языковед Александр Авраменко отмечает, что на украинском неправильно говорить "з легкою парою", поскольку – это буквальный перевод с русского. Вместо этого он предлагает благозвучные соответствия:
- "доброго здоров'я";
- "приємного спочинку".
А ресурс "Словообразование" предлагает еще несколько более интересных и точных вариантов, которыми точно стоит заменить русинизм:
- здоров'я по купелі!
- будь дужий по купелі!
- доброго здоров'я попарившись / помившись!
- На здоров’я!
- Будь здоровий після лазні!
Поэтому, откажитесь от русского "с легким паром", а выберите какой-то из украинских более искренних вариантов.