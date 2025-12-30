"С легким паром" навязал нам "совок": как правильно сказать эту фразу, история которой шокирует

Каждый язык имеет немало выражений, за которыми стоят традиции или реальные истории, о которых уже забыли.

Откуда происходит выражение "с легким паром", что оно означает и стоит ли так говорить на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Александра Авраменко.

Что означает выражение "С легким паром"?

Вероятно вы слышали, и сами говорили выражение-пожелание – "с легким паром" или "с легкою парою". Сегодня его используют как пожелание здоровья и приятного ощущения после бани или купели.

Этот фразеологизм – прямое калькирование русского "С лёгким паром!", возникшего в русской культуре как хорошее пожелание после посещения бани.

Обратите внимание! В украинском языке слово "пар" – женского рода. Поэтому правильно – пара!

В Украине это выражение употребляют преимущественно как кальку, но оно не имеет глубокой традиции.

А если вы будете знать его историю, то точно откажетесь от фразы.

Ранее русские говорили это выражение не после купели, а перед посещением бани. Поскольку баня раньше топилась "по черному", т.е. дым не выходил на наружу, а оставался в помещении, и тот, кто шел париться – мог отравиться угарным газом. Поэтому пожелание "с лёгким паром", было буквальным пожеланием не отравиться или выжить после бани.

Только с изменением конструкции бани, изменился и смысл высказывания. Так стоит ли на самом деле его использовать?

Это выражение и калька с него распространилась под влиянием русского языка. В русской культуре выражение закрепилось настолько, что стало частью быта, в том числе и через название известной комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975).

Как сказать выражение на украинском?

Впрочем, в словарях украинского языка нет фразеологизма "с легким паром".

Языковед Александр Авраменко отмечает, что на украинском неправильно говорить "з легкою парою", поскольку – это буквальный перевод с русского. Вместо этого он предлагает благозвучные соответствия:

"доброго здоров'я";

"приємного спочинку".

А ресурс "Словообразование" предлагает еще несколько более интересных и точных вариантов, которыми точно стоит заменить русинизм:

здоров'я по купелі!

будь дужий по купелі!

доброго здоров'я попарившись / помившись!

На здоров’я!

Будь здоровий після лазні!

Поэтому, откажитесь от русского "с легким паром", а выберите какой-то из украинских более искренних вариантов.