Только не "лепесток": как сказать на украинском и сколько значений у этого нежного слова
- Слово "лепесток" в украинском языке переводится как "пелюстка", "пелюсток" или "перелесток".
- Этимология "лепесток" связана со словом "пелена" и имеет поэтический оттенок в культуре.
Несмотря на праславянское происхождение русского и украинского языков, многие слова имеют разное происхождение. А для украинского еще присуще нежное и мягкое звучание слов, которое поражает иностранцев.
Как звучит слово "лепесток" на украинском рассказываем, ссылаясь на ресурс "Горох".
Как называть "лепесток" на украинском?
Несмотря на сезон мы можем любоваться цветами, в букетах или на комнатных растениях, касаясь и рассматривая их "лепестки".
В русском языке лепесток – это тонкая часть цветка, которая образует венчик. В украинском языке этот образ передается словом лепесток.
- Русское "лепесток"→ украинское "пе́лю́стка" или "пелюсток". А еще можно встретить – "перелюстка".
- Во множественном числе: "лепестки"→ "пе́лю́стки".
Происхождение слов несколько иное:
- Этимология "лепесток": происходит от старославянского лѣпъ ("пластина", "слой") и суффикса -сток, образующего названия предметов.
- Украинское "пелюсток": согласно "Этимологическому словарю украинского языка" (редакцией О. Мельничук) происходит от слова пелена ("покрывало", "ткань") и уменьшительного суффикса -устка. Первоначально означало "тонкий кусок ткани" – пеленка (детская пеленка), а впоследствии – "тонкая часть цветка".
Таким образом, оба слова имеют образ "тонкой пластины", но в украинской традиции оно приобрело поэтическое звучание из-за связи с "пеленой".
Что такое лепесток?
По ботаническому значению лепесток (на латыни pétalum от древнегреческого πέταλον – "листок", "цветок") – это внутренний листок околоцветника в цветке покрытосеменных растений. В специализированной ботанической литературе часто употребляют синоним листочек околоцветника. Совокупность лепестков цветка называют – венчиком.
Впрочем, "лепесток" – это не только о цветах. Словари подают несколько определений с таким названием:
- пе́лю́стка – листок из венчика цветка; листок капусты; сваренная целой четвертая часть головки капусты.
- пе́лю́стка – обертка початка кукурузы.
- пе́лю́стка – шестая часть волос, идущая в косу.
- пе́лю́стка – салат из капусты и свеклы, который немного проквашивается в маринаде.
- пе́лю́стка – зубцы в ткацком станке.
- пе́лю́стка – голобля; приспособление для подъема дышла на гужевом транспорте (телеге).
Еще "лепестками" называют стружку миндального ореха – миндальные лепестки.
Интересно, что лепесток в украинской культуре часто ассоциируется с нежностью, хрупкостью, женской красотой. Это слово имеет поэтический оттенок. И это нам доказывают примеры из литературы:
- Леся Украинка: "І пелюстки рожеві, мов ніжні сни дитячі, розсипались на землю".
- Александр Олесь: "Пелюстки квітів, мов крила метеликів, тріпотіли на вітрі".
- Ирина Вильде: Марічка посміхається тими своїми блідими, як пелюсток .. півонії, губами.
- Улас Самчук: Дівчина зриває її [маргаритку]. Своїми білими, тонкими пальцями розвінчує вона чудову рослинку, відриває з її корони пелюсток за пелюстком.
Особенно нежным в звучании оно кажется особенно нежным, как очень много слов присущих только нашему языку.
Поэтому, знайте значение и происхождение своих исконных слов и говорите на украинском!