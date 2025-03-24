Как правильно обратиться к Лере на украинском: варианты вас поразят
- Имя "Лера" является короткой формой имени Валерия, которое имеет латинское происхождение и означает "быть сильной, крепкой, здоровой".
- На украинском языке имя сокращается как "Лера", имеет еще несколько вариантов.
Новое время вносит моду на новые имена. Но часто мы произносим их на русский манер. А зря, потому что в украинском языке есть свое звучание.
Как на украинском звучит имя "Лера", рассказывает 24 Канал.
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Если не "Лера", то как обращаться к девушке
Женское имя "Лера" короткая версия имени Валерия. Имеет латинское происхождение и означает – "быть сильной, крепкой, здоровой". Есть и мужская версия имени – Валерий. Часто во время крестин вместо него используют имя-синоним Калерия, которое тоже используют. Это очень популярное имя в Европе, в частности и в Украине.
Однако, в короткой ласкательной форме его употребляют на русский лад – "Лера". Для украинского языка не характерно сокращение через "є", а через – "е". А потому – "Лэра".
Короткая форма имени Валерия еще может звучать как: "Валери, Велери, Леруня, Леруся, Лека, Вел, Вака, Вава, Лерия, Вале".
День Ангела носительницы имени празднуют – 2 декабря.
К сожалению, это не единственное имя, которое подверглось русификации, ранее 24 Канал писал о том, как правильно обращаться к носительницам имени Света.
Говорите на украинском!