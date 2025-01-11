"Инклюзивная форма обучения действительно дает результаты": опыт лучшей учительницы 2024 Леси Павлюк

Для работы в инклюзивном классе необходимо приобрести определенные знания. Это же касается поиска подхода к ученикам с ООН. Леся Павлюк, лучшая учительница 2024 года, дала несколько важных советов.

Сегодня инклюзивное образование активно внедряется в Украине. И в свое время класс Леси Павлюк стал пионером этих образовательных изменений. Своим опытом делится победительница Global Teacher Prize Ukraine 2024, пишет 24 Канал, ссылаясь на интервью "НУШ".

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Как формировался опыт инклюзивного образования Леси Павлюк

С необходимостью приобретения знаний об инклюзии Леся Павлюк столкнулась в 2016 году, когда в класс, где она преподавала, пришел ребенок с особыми образовательными потребностями. У мальчика был очень высокий уровень интеллекта, но он имел трудности в общении со сверстниками, поэтому процесс социализации проходил достаточно сложно.

Я не очень понимала, как выстраивать коммуникацию с этим ребенком, как помочь улучшить общение с остальными сверстниками, какие задачи лучше предложить и т.д,

– вспоминает педагог.

Сначала класс не был инклюзивным, но потребность в создании такого уже возникла. Тогда не было ассистента учителя, а мальчик требовал больше моего внимания, которого учительница не могла дать, ведь нужно было работать и с другими детьми. Весной родители ученика сами предложили перейти на инклюзивную форму обучения со следующего учебного года и Леся начала к этому готовиться.

Перечитала всю документацию и требования МОН, профессиональную литературу, консультировалась с работниками Института последипломного образования, психологами, спрашивала у них советы, как лучше выстраивать взаимодействие во время инклюзивного обучения,

– рассказывает учительница.

Именно в то время она открыла для себя образовательной кинезиологией и использует ее до сих пор. Упражнения по образовательной кинезиологии – это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья с помощью определенных двигательных упражнений. Они формируют нейронные связи между двумя полушариями мозга и развивают их, а еще улучшают речь и концентрацию внимания.

Уже с нового 2016 – 2017 учебного года ее класс стал инклюзивным, а также получил ассистента учителя, точнее ассистентку, которая могла больше внимания уделять детям с ООН. Вспоминает, что усилия не были напрасны, а тот мальчик стал значительно спокойнее, увереннее, потому что знал, что рядом с ним есть человек, который всегда может ему помочь и поддержать. Уже в 4 классе ему удалось улучшить коммуникацию со сверстниками. Сейчас он учится уже без помощи ассистента.

Поэтому инклюзивная форма обучения действительно дает результаты, хотя, конечно, каждый случай индивидуальный, и порой школа может не дать ребенку всех тех возможностей, которые предлагает, скажем, специальное учебное заведение. Все зависит от потребностей,

– комментирует госпожа Леся.

Леся Павлюк отмечает и то, что учителям во время инклюзивной формы обучения следует быть готовыми к тому, что придется общаться с различными специалистами из инклюзивно-ресурсных центров – логопеды, дефектологи, психологи и тому подобное. Но этого не стоит этого бояться, ведь специалисты ИРЦ могут помочь и дать совет.

Учителя не могут знать обо всем, поэтому следует постоянно учиться. Она вспоминает, что тоже училась работать с детьми с ООН. В частности, приходила в ИРЦ, консультировалась, спрашивала, как лучше, чтобы действительно оказать качественную помощь ребенку и организовать для него образовательный процесс.

Госпожа Леся замечает, что педагоги должны учесть тот факт, что дети с особыми образовательными потребностями могут вести себя по-разному, но не всегда какое-то их поведение или эмоция направлена сугубо на вас, или через вас. Нужно уметь дистанцироваться от этого и принимать такие особенности.

Кроме того, такое образование формирует толерантное отношение у детей, а затем и во взрослой жизни, к людям с особыми потребностями. Что так важно для нашего государства.