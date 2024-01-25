Как правильно по-украински назвать "лесницу"

Украинцы часто не знают, как правильно назвать ту или иную вещь на украинском языке. Поэтому засоряют свою речь суржиком.

Одним из таких слов, которые не стоит употреблять, является “лесница”. Образование 24 расскажет, как правильно сказать на украинском.

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Как правильно сказать "лесница" на украинском языке

В украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий. К слову, это еще раз подчеркивает богатство нашего языка по сравнению с русским. В частности, такие:

сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то;

східці – то же, что лестница;

драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, используемое для подъема или спускания куда-либо.

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