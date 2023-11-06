Лисовой рассказал, каким будет новый стандарт профильной школы
Источник:Оксен Лисовой
Недавно глава МОН Оксен Лисовой подал на общественное обсуждение проект стандарта профильного среднего образования. Она должна стартовать в 2027 году.
Однако пилот профильной школы стартует уже в 2025 году. Что предполагает проект стандарта, читайте дальше.
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Каким будет новый стандарт профильной школы
Проект стандарта предполагает, что образовательный процесс будет состоять из следующих сфер:
- языково-литературной;
- математической;
- естественной;
- социальной и здоровьесберегающей;
- технологической;
- гражданской и исторической;
- художественной;
- информатической;
- также физической культуры.
Старшую школу при этом планируют превратить из двухлетней в трехлетнюю.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
На основе 9 образовательных отраслей можно будет выбирать предметы и интегрированные курсы. Учащиеся 11 – 12-х классов смогут изучать профильные предметы в пределах около 600 часов.
Учащиеся и ученицы смогут управлять образовательной траекторией: выбирать профиль и частично предметы для изучения,
– подчеркнул министр образования.
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Что известно о переходе на 12-летнюю систему образования
- В Минобразования напомнили: согласно образовательному закону, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году.
- Это подразумевает реформа НУШ.
- Сейчас эксперты разрабатывают государственный стандарт о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.