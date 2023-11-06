Лисовой рассказал, каким будет новый стандарт профильной школы

Недавно глава МОН Оксен Лисовой подал на общественное обсуждение проект стандарта профильного среднего образования. Она должна стартовать в 2027 году.

Однако пилот профильной школы стартует уже в 2025 году. Что предполагает проект стандарта, читайте дальше.

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Каким будет новый стандарт профильной школы

Проект стандарта предполагает, что образовательный процесс будет состоять из следующих сфер:

языково-литературной;

математической;

естественной;

социальной и здоровьесберегающей;

технологической;

гражданской и исторической;

художественной;

информатической;

также физической культуры.

Старшую школу при этом планируют превратить из двухлетней в трехлетнюю.

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На основе 9 образовательных отраслей можно будет выбирать предметы и интегрированные курсы. Учащиеся 11 – 12-х классов смогут изучать профильные предметы в пределах около 600 часов.

Учащиеся и ученицы смогут управлять образовательной траекторией: выбирать профиль и частично предметы для изучения,

– подчеркнул министр образования.

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Что известно о переходе на 12-летнюю систему образования