Когда стартуют летние каникулы в школах Харькова
Источник:Общественное
Обучение в школах Харькова продолжается только онлайн из-за сложной ситуации безопасности в регионе. Этот учебный год в городе продлится до начала июня.
Последний день учебы в харьковских школах уже определили. Это будет 2 июня.
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Когда летние каникулы 2023 года в школах Харькова
3 июня начнутся летние каникулы в харьковских школах.
Последние звонки будут проходить онлайн. Аттестаты и свидетельства об образовании будут выдавать в укрытиях, отметили в городском департаменте образования.
По данным ХОВА, основная сессия НМТ стартует 7 июня и продлится до 20 июня. За этот период должно состояться 10 тестирований в две смены.
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- Решения о возвращении к очному формату в следующем учебном году в школах Харькова еще не приняли. Оно будет зависеть от ситуации безопасности в регионе, рассказал глава Департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.
- Все же возвращение к очной учебе в школах Чугуева и Харькова маловероятно.
- На обустройство укрытий в школах только в этих двух районах нужно два миллиарда гривен. Таких денег у местных властей нет.
- Школы Харькова готовятся к обучению в формате офлайн еще с прошлого года. В городе сейчас функционирует 184 школы. Из них 128 имеют сертифицированные укрытия.