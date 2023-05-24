Когда стартуют летние каникулы в школах Харькова

Обучение в школах Харькова продолжается только онлайн из-за сложной ситуации безопасности в регионе. Этот учебный год в городе продлится до начала июня.

Последний день учебы в харьковских школах уже определили. Это будет 2 июня.

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Когда летние каникулы 2023 года в школах Харькова

3 июня начнутся летние каникулы в харьковских школах.

Последние звонки будут проходить онлайн. Аттестаты и свидетельства об образовании будут выдавать в укрытиях, отметили в городском департаменте образования.

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По данным ХОВА, основная сессия НМТ стартует 7 июня и продлится до 20 июня. За этот период должно состояться 10 тестирований в две смены.

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