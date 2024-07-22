Когда летние каникулы в школах Германии в 2024 году
Источник:We-support-ukraine.de
Многие украинские ученики из-за войны выехали с родителями в Германию. Большинство из них учится сейчас в местных школах.
При этом даты каникул в немецких и украинских учебных заведениях отличаются. Когда летние каникулы в 2024 году в школах Германии, читайте дальше.
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Когда летние каникулы в школах Германии 2024 года
Каждая федеральная земля имеет другие даты школьных каникул. Даты старта летнего отдыха учеников могут отличаться.
Школьные каникулы в Нижней Саксонии:
Летние каникулы: с 24 июня (понедельник) до 3 августа (суббота) 2024 года
Школьные каникулы в Гамбурге:
Летние каникулы: с 18 июля (четверг) до 28 августа (среда) 2024 года
Школьные каникулы в Бранденбурге:
Летние каникулы: с 18 июля (четверг) до 31 августа 2024 г.
Школьные каникулы в Гессене:
Летние каникулы: с 24 июля (понедельник) до 1 сентября (пятница) 2023 г.
Школьные каникулы в Мекленбург-Передней Померании:
Летние каникулы: с 22 июля (понедельник) до 31 августа 2024 г.
Школьные каникулы в Рейнланд-Пфальце:
Летние каникулы: с 15 июля (понедельник) до 23 августа 2024 г.
Школьные каникулы в Саксонии-Анхальт:
Летние каникулы: с 24 июня (понедельник) до 3 августа (суббота) 2024 г.
Ранее мы информировали о том, когда летние каникулы в школах Польши. Об этом читайте по ссылке.