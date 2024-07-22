При цьому дати канікул у німецьких та українських закладах освіти відрізняються. Коли літні канікули у 2024 році у школах Німеччини, читайте далі.

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Коли літні канікули у школах Німеччини 2024

Кожна федеральна земля має інші дати шкільних канікул. Дати старту літнього відпочинку учнів можуть відрізнятися.

Шкільні канікули в Нижній Саксонії:

Літні канікули: з 24 червня (понеділок) до 3 серпня (субота) 2024 року

Шкільні канікули в Гамбурзі:

Літні канікули: з 18 липня (четвер) до 28 серпня (середа) 2024 року

Шкільні канікули в Бранденбурзі:

Літні канікули: з 18 липня (четвер) до 31 серпня 2024 р.

Шкільні канікули в Гессені:

Літні канікули: з 24 липня (понеділок) до 1 вересня (п’ятниця) 2023 р.

Шкільні канікули в Мекленбург-Передній Померанії:

Літні канікули: з 22 липня (понеділок) до 31 серпня 2024 р.

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Шкільні канікули в Рейнланд-Пфальці:

Літні канікули: з 15 липня (понеділок) до 23 серпня 2024 р.

Шкільні канікули в Саксонії-Ангальт:

Літні канікули: з 24 червня (понеділок) до 3 серпня (субота) 2024 р.

Раніше ми інформували про те, коли літні канікули у школах Польщі. Про це читайте за посиланням.