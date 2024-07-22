При этом даты каникул в немецких и украинских учебных заведениях отличаются. Когда летние каникулы в 2024 году в школах Германии, читайте дальше.

Смотрите также "От решений зависит наше "завтра": Садовый заявил, что обучение в школах Львова стартует в августе

Когда летние каникулы в школах Германии 2024 года

Каждая федеральная земля имеет другие даты школьных каникул. Даты старта летнего отдыха учеников могут отличаться.

Школьные каникулы в Нижней Саксонии:

Летние каникулы: с 24 июня (понедельник) до 3 августа (суббота) 2024 года

Школьные каникулы в Гамбурге:

Летние каникулы: с 18 июля (четверг) до 28 августа (среда) 2024 года

Школьные каникулы в Бранденбурге:

Летние каникулы: с 18 июля (четверг) до 31 августа 2024 г.

Школьные каникулы в Гессене:

Летние каникулы: с 24 июля (понедельник) до 1 сентября (пятница) 2023 г.

Школьные каникулы в Мекленбург-Передней Померании:

Летние каникулы: с 22 июля (понедельник) до 31 августа 2024 г.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Школьные каникулы в Рейнланд-Пфальце:

Летние каникулы: с 15 июля (понедельник) до 23 августа 2024 г.

Школьные каникулы в Саксонии-Анхальт:

Летние каникулы: с 24 июня (понедельник) до 3 августа (суббота) 2024 г.

Ранее мы информировали о том, когда летние каникулы в школах Польши. Об этом читайте по ссылке.