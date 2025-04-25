Когда школьники в Хмельницком уйдут на летние каникулы

В Хмельницком учебный процесс традиционно продлится до конца мая. Затем дети уйдут на летние каникулы.

Об этом рассказал сайту "Є" заместитель Хмельницкого городского головы Михаил Кривак, передает 24 Канал.

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Сколько продлятся летние каникулы в Хмельницком

Чиновник объяснил, что правительство устанавливает предельный срок для окончания учебного года по конец июня для того, чтобы те общины, которые не могли вовремя завершить образовательный процесс из-за боевых действий или через какие-то определенные ограничения, могли его завершить.

Зато у нас все произойдет традиционно. Мы завершаем в конце мая. Каникулы продлятся не два, а три месяца. То есть все будет как и в предыдущие годы,

– рассказал Кривак.

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Когда будут летние каникулы 2025