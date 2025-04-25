Когда школьники в Хмельницком уйдут на летние каникулы
- В Хмельницком учебный процесс продлится до конца мая.
- После начнутся летние каникулы.
В Хмельницком учебный процесс традиционно продлится до конца мая. Затем дети уйдут на летние каникулы.
Об этом рассказал сайту "Є" заместитель Хмельницкого городского головы Михаил Кривак, передает 24 Канал.
Смотрите также Школьники в одном из украинских городов будут иметь дополнительные каникулы
Сколько продлятся летние каникулы в Хмельницком
Чиновник объяснил, что правительство устанавливает предельный срок для окончания учебного года по конец июня для того, чтобы те общины, которые не могли вовремя завершить образовательный процесс из-за боевых действий или через какие-то определенные ограничения, могли его завершить.
Зато у нас все произойдет традиционно. Мы завершаем в конце мая. Каникулы продлятся не два, а три месяца. То есть все будет как и в предыдущие годы,
– рассказал Кривак.
Смотрите также В МОН сообщили, сократили ли продолжительность летних каникул в школах
Когда будут летние каникулы 2025
- Учебный год 2024 – 2025 в школах Украины официально завершится 30 июня.
- Однако школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, в частности летних.
- То есть они могут отправить учеников на летние каникулы уже в июне, если выполнили учебную программу.
- Информация о том, что летние каникулы в школах Украины в этом году начнутся 1 июля, является неправдивой.
- Многие школы планирует завершить учебный процесс 30 мая.