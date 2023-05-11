Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Германии в 2023 году

Сотни тысяч учеников из Украины из-за полномасштабной войны уехали с родителями в Германию. Согласно законодательству этой страны, они вынуждены посещать местные школы.

Вместо этого каждая федеральная земля имеет разные даты школьных каникул. Когда начинаются летние каникулы в 2023 году в школах Германии, читайте на 24 Канале.

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Когда летние каникулы в школах Германии 2023

В Германии в каждой федеральной земле даты завершения учебного года в 2023 году разнятся.

По данным Niedersachsen, в Баден-Вюртемберге летние каникулы продлятся с 27 июля по 9 сентября.

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В Берлине ученики летом будут отдыхать с 13 июля по 26 августа.

В Бремене – с 6 июля по 16 августа.

В Гамбурге – с 13 июля по 23 августа.

Летние каникулы в Германии 2023 года / скриншот payback.de

С полным списком дат летних каникул в школах Германии можно ознакомиться по ссылке.

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