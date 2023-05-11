Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Германии в 2023 году
Сотни тысяч учеников из Украины из-за полномасштабной войны уехали с родителями в Германию. Согласно законодательству этой страны, они вынуждены посещать местные школы.
Вместо этого каждая федеральная земля имеет разные даты школьных каникул. Когда начинаются летние каникулы в 2023 году в школах Германии, читайте на 24 Канале.
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Когда летние каникулы в школах Германии 2023
В Германии в каждой федеральной земле даты завершения учебного года в 2023 году разнятся.
По данным Niedersachsen, в Баден-Вюртемберге летние каникулы продлятся с 27 июля по 9 сентября.
В Берлине ученики летом будут отдыхать с 13 июля по 26 августа.
В Бремене – с 6 июля по 16 августа.
В Гамбурге – с 13 июля по 23 августа.
Летние каникулы в Германии 2023 года / скриншот payback.de
С полным списком дат летних каникул в школах Германии можно ознакомиться по ссылке.
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Украинка рассказала об учебе в немецкой школе
- Украинка, работающая в немецкой школе, рассказала о способах преподавания в данной стране. А также уточнила, насколько тяжела учебная программа.
- Так, Татьяна Манакова работает в Берлине. Преподает в старшей школе в 7 – 10 классах.
- Женщина говорит: предметов в немецкой школе действительно не так много. Основные – немецкая, английская, математика. Другие предметы соединены в курсы: биология, химия, физика – NAWI (естественные науки), история, социология, география – GAWI. Курсы охватывают основные понятия по этим предметам, что важно для практики в дальнейшей жизни.
- Язык и литературу не делят на отдельные предметы, вычитывают блоками.
- Занятия продолжаются до 15:00 максимум, продолжила украинка. Затем дети свободны до утра.
- Домашние задания на выходные давать запрещено. В это время ученики должны отдыхать.
- Питание в школах организовали так, что во время большого перерыва, который длится час, ученики успевают пообедать и отдохнуть.
- Потом могут посещать кружки или тренировки.