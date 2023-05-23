Когда стартуют летние каникулы в школах Днепра и сколько будут отдыхать ученики

В школах Днепра анонсировали старт летних каникул. В 2023 году ученики уйдут на отдых уже в начале июня.

Об этом рассказали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета. И уточнили, что школьники будут отдыхать от учебы до конца августа.

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Когда стартуют летние каникулы в школах Днепра

Так, летние каникулы в школах Днепра начнутся 3 июня. Будут отдыхать дети до сентября.

Ранее в Днепропетровской ОВА рассказывали, что учебный год 2023-24 может стартовать в смешанном формате.

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Глава ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что к этому времени в школах обустроят укрытие.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023