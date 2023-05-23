Об этом рассказали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета. И уточнили, что школьники будут отдыхать от учебы до конца августа.
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Когда стартуют летние каникулы в школах Днепра
Так, летние каникулы в школах Днепра начнутся 3 июня. Будут отдыхать дети до сентября.
Ранее в Днепропетровской ОВА рассказывали, что учебный год 2023-24 может стартовать в смешанном формате.
Глава ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что к этому времени в школах обустроят укрытие.
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Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как подчеркнули в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.