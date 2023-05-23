Про це розповіли у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. І уточнили, що відпочиватимуть школярі від навчання до кінця серпня.

Дивіться також Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли стартують літні канікули у школах Дніпра

Так, літні канікули у школах Дніпра розпочнуться 3 червня. Відпочиватимуть діти до вересня.

Раніше у Дніпропетровській ОВА розповідали, що навчальний рік 2023 – 24 може стартувати у змішаному форматі.

Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі, що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!

Очільник ОВА Сергій Лисак наголосив, що до цього часу у школах облаштують укриття.

Дивіться також Коли літні канікули у Києві та області та скільки відпочиватимуть учні

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023