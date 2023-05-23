Про це розповіли у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. І уточнили, що відпочиватимуть школярі від навчання до кінця серпня.

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Коли стартують літні канікули у школах Дніпра

Так, літні канікули у школах Дніпра розпочнуться 3 червня. Відпочиватимуть діти до вересня.

Раніше у Дніпропетровській ОВА розповідали, що навчальний рік 2023 – 24 може стартувати у змішаному форматі.

Очільник ОВА Сергій Лисак наголосив, що до цього часу у школах облаштують укриття.

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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

  • Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
  • Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
  • Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.