Когда стартуют летние каникулы и будет последний звонок в школах Киева
Учеба в школах Киева должна продолжаться до 30 июня 2023 года. Такую рекомендацию предоставило управление образования столицы.
Зато последний звонок прозвучит в учебных заведениях города в середине июня. Когда стартуют летние каникулы в школах Киева в 2023 году и сколько будут отдыхать ученики, читайте в материале 24 Канала.
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Когда летние каникулы 2023 года в школах Киева
Тем не менее, в рамках этого учебного года каждая школа имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул и дату окончания учебы учеников. Но при этом учитывать ситуацию с безопасностью. Но обычно педагоги прислушиваются к рекомендациям управления образования столицы.
Когда летние каникулы в школах Киевщины
В Киевской области учебный год в большинстве школ завершится 31 мая. 1 июня в более чем 350 учебных заведениях начнутся летние каникулы.
Все же глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что учеба во втором семестре в части школ области началась в разные дни. Так, учебный год в школах Киевщины закончится по-разному – с 26 мая по 16 июня.