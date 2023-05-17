Летние каникулы в школах Луцка: когда ученики уйдут на отдых

17 мая 2023, 14:30
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Суспильное

Этот учебный год в школах Луцка продлится до 1 июля 2023 года. Потом дети уйдут на летние каникулы.

Об этом рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь.

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Когда летние каникулы в школах Луцка

Последний учебный день в школах Луцка, по словам чиновника, – 31 мая.

Основное требование – 175 календарных дней – должны выполнить. Возможно, кто-то захочет доработать в формате экскурсий, то есть возможность это сделать в течение июня,
– уточнил Бондарь.

Будет ли последний звонок

Свидетельства о получении образования ученикам будут вручать в июне. 11-классники получат документы 20 июня, 9-классники – 15 июня.

В каком формате состоятся "последние звонки", еще решают. Вживую, по предварительным данным, они могут состояться только в тех школах, у которых есть укрытия.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023

  • Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
  • Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
  • Как отметили в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.
Автор: Марія Волошин