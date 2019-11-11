Лидер науки: в Украине наградили лучших ученых и университеты – список
В рамках церемонии награждения "Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award" лучшие украинские ученые и научные учреждения получили награды.
Награждение происходило третий раз в истории.
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Выбор победителей базировался на уровне цитируемости в наукометрической базе данных "Web of Science Award".
Високоцитированные авторы
- Игорь Бондаренко, Днепровская медицинская академия;
- Ярослав Шпарик, Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр;
- Александр Пархоменко, "Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско".
Лучший рецензент
- Борис Минаев, Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.
Лидер по количеству цитируемых документов
- Обсерватория Национальной академии наук Украины.
Лидер по международному сотрудничеству
- Институт зоологии Украины.
Лидер влияния научных публикаций по гуманитарным наукам
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия".
Лидеры влияния научных публикаций по прикладным дисциплинам
- Днепропетровская медицинская академия;
- Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;
- Львовская политехника;
- Институт молекулярной биологии и генетики (Национальная академия наук);
- Институт радиофизики и электроники имени Усикова (Национальная академия наук);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский физико-технологический институт;
- Институт прикладных проблем механики и математики имени Ярослава Подстригача (Национальная академия наук);
- Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
- Институт ботаники имени Николая Холодного.
Премия призвана отметить вклад украинских ученых в мировую науку.
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Что такое Web of Science Award Ukraine
- премия учреждена министерством образования Украины;
- отмечает лучшие научные учреждения и ученых Украины;
- основывается на показателях цитируемости научных работ на платформе Web of Science.
Что такое Web of Science? Web of Science – платформа, на которой размещается научная литература и патенты на изобретения.