Лидер науки: в Украине наградили лучших ученых и университеты – список

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Зарегистрироваться на участие в награждении могли все ученые
Зарегистрироваться на участие в награждении могли все ученые / Министерство образования

В рамках церемонии награждения "Лидер науки Украины 2019. Web of Science Award" лучшие украинские ученые и научные учреждения получили награды.

Награждение происходило третий раз в истории.

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Выбор победителей базировался на уровне цитируемости в наукометрической базе данных "Web of Science Award".

Високоцитированные авторы

  • Игорь Бондаренко, Днепровская медицинская академия;
  • Ярослав Шпарик, Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр;
  • Александр Пархоменко, "Институт кардиологии имени академика Николая Стражеско".

Лучший рецензент

  • Борис Минаев, Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

Лидер по количеству цитируемых документов

  • Обсерватория Национальной академии наук Украины.

Лидер по международному сотрудничеству

  • Институт зоологии Украины.

Лидер влияния научных публикаций по гуманитарным наукам

  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Лидеры влияния научных публикаций по прикладным дисциплинам

  • Днепропетровская медицинская академия;
  • Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;
  • Львовская политехника;
  • Институт молекулярной биологии и генетики (Национальная академия наук);
  • Институт радиофизики и электроники имени Усикова (Национальная академия наук);
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский физико-технологический институт;
  • Институт прикладных проблем механики и математики имени Ярослава Подстригача (Национальная академия наук);
  • Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
  • Институт ботаники имени Николая Холодного.

Премия призвана отметить вклад украинских ученых в мировую науку.

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Что такое Web of Science Award Ukraine

  • премия учреждена министерством образования Украины;
  • отмечает лучшие научные учреждения и ученых Украины;
  • основывается на показателях цитируемости научных работ на платформе Web of Science.

 Что такое Web of Science? Web of Science  платформа, на которой размещается научная литература и патенты на изобретения.

Теги: Министерство образования Украины Учеба Наука в Украине
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