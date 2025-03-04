Трамп назначил миллиардершу и экс-главу рестлеров министром образования США

Сенат США утвердил Линду Мак-Магон на должности следующего министра образования Штатов. Ей, экс-руководительнице компании по организации реслинг-шоу, доверили возглавить ведомство, которое президент США Дональд Трамп планировал ликвидировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Кандидатуру 76-летней бизнесвумен-миллиардерши и давней соратницы Трампа согласовали 51 – 45 голосами, что отражает глубокие разногласия относительно ее квалификации и образовательной повестки дня администрации.

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Что известно о Линде Мак-Магон

Мак-Магон возглавляла администрацию малого бизнеса во время первого срока Трампа. Теперь она сталкивается с парадоксальной задачей – руководить агентством, одновременно работая над его потенциальной ликвидацией. Ведь ее назначение произошло на фоне сообщений о том, что Трамп готовит указ, обязывающий ее сократить деятельность ведомства до законного минимума, одновременно настаивая на его полном закрытии Конгрессом. Во время процесса утверждения в должности она прямо поддержала это видение, заявив в своей вступительной речи, что "всем сердцем" поддерживает миссию Трампа "вернуть образование в Штаты, где ему и положено быть".

Что говорят критики

Критики сомневаются в квалификации нового министра, указывая на ее ограниченный образовательный опыт – однолетнюю работу в государственном совете по вопросам образования штата Коннектикут и службу в качестве опекуна в Университете Святого Сердца. А также на отсутствие традиционного опыта в образовательной политике или администрировании.

Но будущий министр образования сейчас возглавляет Институт политики "Америка превыше всего" – аналитический центр, ориентированный на Трампа. Здесь работает много кандидатов на руководящие должности в министерстве образования, что свидетельствует о том, что Мак-Магон будет иметь идеологических союзников, которые помогут ей внедрить радикальные изменения с минимальным внутренним сопротивлением.

Что ждет образование

На слушаниях по своему утверждению Мак-Магон попыталась смягчить жесткую позицию администрации, пообещав сохранить важные программы.

Новый министр образования вступила в должность в то время, когда школы и колледжи по всей стране пытались успеть до 28 февраля, чтобы ликвидировать программы разнообразия и не потерять федеральное финансирование. Руководящий документ департамента образования, опубликованный на выходных, указывает на то, что они не отступают от позиции по борьбе с дискриминацией в области образования.

Администрация Трампа уже начала реформировать деятельность министерства, урезав десятки контрактов через так называемый "департамент правительственной эффективности" Илона Маска (Doge) и "выпотрошив" Институт педагогических наук, который собирает данные об академической успеваемости.