Таким решение Трамп пытается добиться от президента Украины признания вины за конфликт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Белого дома для CNN.

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Трамп хочет заставить Украину к переговорам и угрожает потерями на войне

Трамп считает, что Зеленский якобы не хочет мира. И решение о прекращении помощи будет оставаться, пока он не определит, что глава Украины "взял на себя обязательства искать мирных переговоров".

Американский чиновник отметил, что так президент США фактически пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, угрожая дальнейшими потерями на поле боя.

Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению,

– сказал представитель Белого дома.

В CNN отмечают, что решение приостановить военную помощь в Украине является шагом, который может "укрепить руку Путина". Особенно на фоне последних заявлений Трампа о том, что украинская сторона является виновной в войне.

"По словам официальных лиц, пауза будет касаться всего военного оборудования, которое еще не находится в Украине, и является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского на прошлой неделе", – добавляет издание.

К слову, остановку военной помощи поддержали все советники Трампа. А вот среди республиканцев единогласного решения не было.

Как отметил конгрессмен Дон Бэкон, Иран, Северная Корея и Китай не приостанавливают свою военную помощь и экономическую поддержку России.