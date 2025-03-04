Приказ о временном запрете передачи Украине вооружения касается всей военной техники США, запланированной к поставке, а также той, что уже находится в транзите на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше. Также неизвестно, возобновятся ли объемы помощи Украине после отмены ограничений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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В Белом доме решение о запрете поставок оружия приняли быстро

Шаг, на который были вынуждены пойти американские чиновники, стал своеобразной демонстрацией со стороны Вашингтона. Доподлинно неизвестно, чего США требуют от Украины, но в администрации Трампа после нескольких встреч советники согласились с решением приостановить военную помощь.

Президент США таким образом дал понять, что он стремится к миру и хочет, чтобы партнеры тоже взяли это за цель. Решение о приостановлении поставок оружия Дональд Трамп принял лично, поручив его министру обороны Питу Хегсету, чтобы "убедиться, что помощь способствует решению конфликта".

Президент США, в частности разозлился после комментариев Владимира Зеленского о том, что, по его мнению, до конца войны еще далеко. Запретив предоставление вооружения, Дональд Трамп в очередной раз показал, что он стремится привлечь Украину к мирным переговорам.

Если Зеленский хочет продолжать бесконечную войну, пусть он сделает это сам. США больше не будут участвовать в этом конфликте, который привел к гибели тысяч людей. Настало время мира!

– сообщила конгрессмен Мэри Миллер.

Интересно, что республиканцы не единогласно выступили за приостановление помощи для Украины. Некоторые законодатели поддержали это решение, а другие – нет.

Жаль, что Иран, Северная Корея и Китай не приостанавливают свою военную помощь и экономическую поддержку. Есть захватчик и жертва, есть демократия и диктатура, есть страна, которая хочет быть частью Запада, и та, которая ненавидит Запад. Мы должны быть однозначно на хорошей стороне,

– отметил другой конгрессмен Дон Бэкон.

Может ли Украина продержаться без помощи США

США теперь не предоставят Украине современное оружие, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", системы навигации и реактивную артиллерию большой дальности. В частности, речь идет о ATACMS, высокомобильной артиллерийской системе M142 и Himars.

Аналитики и западные чиновники предполагают, что когда в Украине закончатся запасы, Украина не сможет наносить удары по России и оборонять некоторые свои территории. На вооружении нашей армии есть запасы, чтобы продолжать борьбу с Россией только до середины нынешнего года.