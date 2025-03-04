Наказ про тимчасову заборону передачі Україні озброєння стосується всієї військової техніки США, яку заплановано поставити, та тієї, яка вже перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Також невідомо, чи відновляться обсяги допомоги Україні після скасування обмежень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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У Білому домі рішення про заборону постачання зброї ухвалили швидко

Крок, на який були вимушені піти американські чиновники, став своєрідною демонстрацією з боку Вашингтона. Достеменно невідомо, чого США вимагають від України, але в адміністрації Трампа після кількох зустрічей радники погодилися з рішенням призупинити військову допомогу.

Президент США таким чином дав зрозуміти, що він прагне миру і хоче, щоб партнери теж взяли це за мету. Рішення про призупинення постачання зброї Дональд Трамп ухвалив особисто, доручивши його міністру оборони Піту Гегсету, щоб "переконатися, що допомога сприяє вирішенню конфлікту".

Президент США, зокрема розлютився після коментарів Володимира Зеленського про те, що, на його думку, до кінця війни ще далеко. Заборонивши надання озброєння, Дональд Трамп вкотре показав, що він прагне залучити Україну до мирних переговорів.

Якщо Зеленський хоче продовжувати нескінченну війну, нехай він зробить це сам. США більше не братимуть участі в цьому конфлікті, який призвів до загибелі тисяч людей. Настав час миру!

– повідомила конгресмен Мері Міллер.

Цікаво, що республіканці не одноголосно виступили за призупинення допомоги для України. Деякі законодавці підтримали це рішення, а інші – ні.

Шкода, що Іран, Північна Корея та Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку. Є загарбник і жертва, є демократія і диктатура, є країна, яка хоче бути частиною Заходу, і та, яка ненавидить Захід. Ми маємо бути однозначно на хорошому боці,

– зазначив інший конгресмен Дон Бекон.

Чи може Україна протриматися без допомоги США

США тепер не нададуть Україні сучасну зброю, включаючи передові системи ППО, балістичні ракети класу "земля-земля", системи навігації та реактивну артилерію великої дальності. Зокрема, йдеться про ATACMS, високомобільну артилерійську систему M142 та Himars.

Аналітики та західні чиновники припускають, що коли в Україні закінчаться запаси, Україна не зможе завдавати ударів по Росії та обороняти деякі свої території. На озброєнні нашої армії є запаси, щоб продовжувати боротьбу з Росією лише до середини нинішнього року.